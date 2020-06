Testujeme málo, tvrdí virolog Hirsch i biochemik Konvalinka. ‚Teď to nutné není,‘ oponuje Vojtěch

Mezi odborníky se rozhořel spor o plošné testování. Někteří říkají, že to v současném nízkém počtu pozitivních pacientů není potřeba, další požadují testování na covid-19 alespoň u rizikových skupin. Kdo má pravdu? Speciál Plusu Praha 15:16 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asi je těžké testovat plošně v době, kdy široko daleko není nikdo nakažený. Přesto by se nejcitlivější skupiny obyvatelstva, zvlášť senioři, testovat měli, míní virolog Hirsch. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spor se rozhořel po oznámení biochemika a prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky ve vysílání Českého rozhlasu Plus. V úterý řekl, že stále považuje za zásadní budování testovací kapacity Česka, zároveň ale oznámil ukončení akademické iniciativy.

„Akademická iniciativa, v jejímž rámci akademická pracoviště dobrovolně testovala na covid-19, končí. Nemáme vzorky, protože nedochází k masivnímu testování,“ prohlásil Konvalinka.

Virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s Janem Konvalinkou souhlasí. „Určitě testujeme málo,“ řekl ve Speciálu Plusu. „Asi je těžké testovat plošně v době, kdy široko daleko není nikdo nakažený. Přesto by se nejcitlivější skupiny obyvatelstva, zvlášť senioři, testovat měli.“

Druhá vlna?

Hirsch upozornil i na zrádnost nemoci covid-19, tedy hlavně na bezpříznakový začátek. „Když jeden zdravý horník nakazí další zdravé horníky, je to jistě nepříjemné, ale míň rizikové, než když jeden senior nakazí seniory další.“

Na lehkou váhu podle něj nelze brát ani obavy z případné druhé vlny pandemie, navíc v souběhu s podzimní vlnou chřipek. „Dostali jsme se na relativně vysokou míru kapacit (testování), které se teď musí zakonzervovat, zazálohovat, ale pak nám to musí zase dostatečně rychle naběhnout.“

Vedoucí soukromé Laboratoře Tilia Soňa Peková je ale spíš pro uklidnění obav lidí. Tvrdí, že laboratoře na případnou další vlnu připravené jsou.

„Dodnes jsme vyšetřili na 5000 pacientů, v poslední době, kdy se přestalo požadovat potvrzení o bezinfekčnosti, je pokles pacientů markantní. Ze stovek na jednotky. Na mne to dělá dojem, že se situace mimořádně uklidnila,“ řekla na Plusu. Nevidí tak důvod ani pro nějaké testování rizikových skupin.

„Plošně to není potřebné. Epidemiologická situace je klidná a není důvod proč takto plošně testovat zařízení pro seniory. V rámci uklidnění populace je spíš třeba (situaci) zklidnit. I opatření, která se provádějí,“ dodala Peková.

Až když se to zhorší...

Využít klidnou epidemiologickou situaci k plošnému testování ohrožených skupin neplánuje ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

„Diskutovali jsme to s epidemiology. Shodli jsme se, že plošné testování, když je v regionu prakticky nulový výskyt, není efektivní. Jiná věc je testovat tam, kde je ohnisko nákazy, teď třeba Karvinsko nebo na Olomoucku. To smysl dává, ale testovat plošně třeba v jižních Čechách nedává ani ekonomický, ani medicínský smysl,“ nechal se slyšet.

Něco jiného by podle něj bylo, kdyby došlo k velkému nárůstu pozitivních pacientů. „Za okolností, kdyby se epidemiologická situace zhoršila plošně, tedy že bychom pozorovali, že nám ve všech regionech stoupá počet pozitivních a že to nejsou jen individuální a lokální ohniska nákazy, pak by se k plošnému testování přistoupilo,“ připustil ministr.

