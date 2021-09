Další kolo plošného testování dětí by nebylo od věci, myslí si šéf asociace ředitelů základních škol

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky poprázdninového testování na covid-19 ve školách, které skončilo minulý týden. Tři fáze antigenního testování vedly k potvrzení 438 pozitivních případů a celkovému uzavření dvou škol. Opakování screeningové akce ale zatím resort zdravotnictví nechystá, říká jeho šéf Adam Vojtěch (za ANO): „Chtěli jsme zmapovat situaci po létě a ten obrázek není špatný.“ Praha 16:17 16. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testování žáků základní školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, že se postupně budou objevovat nové případy nákazy, je podle ministra jasné. Taková situace pak bude řešena v rámci jednotlivých škol ve spolupráci s příslušnou hygienickou stanicí.

Jedním z důvodů, proč se hlavní hygienička Jarmila Rážová rozhodla k pokračování plošného testování žáků a studentů škol nepřistoupit, je ten, že školy nelze oddělit od zbytku společnosti, říká Vojtěch.

„Situace se vyvíjí celkově, děti nejsou někde separované. Pokud by situace eskalovala, pak má smysl přijít s testováním znovu, ale vývoj ve školách není jiný než ve zbytku společnosti,“ vysvětluje a dodává, že dnes přibývá v České republice přibližně pět set případů za den, přičemž vloni touto dobou se čísla šplhala až ke dvěma tisícům denně.

Vůči dětem máme dluh

Prezident Asociace ředitelů základní škol a ředitel ZŠ Pečky Luboš Zajíc se nicméně domnívá, že smysl by mělo v testování pokračovat například tehdy, kdy by se objevil ve společnosti větší nárůst počtu nakažených.

„Vůči dětem máme velký dluh a tato školní léta se jim už nikdy nevrátí.“ Jiří Černý, virolog

„Když nebudeme pokračovat v testech, tak nebudeme mít přehled, jaká je situace. Ono se zdá, že 438 odhalených případů je málo, ale každý z nich by mohl být ohniskem. Je dobře, že se odhalily. Další kolo testů by nebylo od věci,“ navrhuje. Žádá ale, aby školy měly na přípravu testů alespoň týden, to má prý přislíbeno.

Apeluje přitom na dodržování základních pravidel, na kterých by se v rámci prezenční školní docházky nemělo rezignovat. Na mysli má přitom opatření, jako je dezinfekce, udržování homogenních skupin nebo nošení roušek ve společných prostorách.

Pro soustavné testování školáků by naopak hlasoval virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity, který pozitivně kvituje, že trojí testování na úvod školního roku odhalilo pozitivní případy a zbavilo tak školy určitého rizika nekontrolovaného šíření nákazy.

Případné další testování by mělo být kryto PCR metodou, a to třeba i s výsledky do druhého dne, navrhuje Černý.

„Byl bych velmi rád, kdyby k omezování škol docházelo v co nejmenší možné míře, protože vůči dětem máme velký dluh a tato školní léta se jim už nikdy nevrátí,“ uzavírá.

