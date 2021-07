Trnka: Neproplácet preventivní testy na covid je dost možná jeden z nejhorších způsobů motivace

Podíl delta varianty koronaviru v Česku podle Státního zdravotního ústavu narůstá. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přitom plánuje, že od začátku září nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus. Biochemik Jan Trnka, člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů, Radiožurnálu řekl, že jde podle něj o možná jeden z nejhorších způsobů, jak motivovat lidi k očkování. Praha 15:32 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch plánuje, že od začátku září nebudou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máme jasnou představu, jak moc je varianta delta v Česku zastoupená? Je ten systém zachycování variant koronaviru nastavený dobře?

Bohužel přesnou představu nemáme a ten systém dobře nastavený není. Dalo by se říct, že to je opravdu s podivem, že po roce a půl průběhu této pandemie pořád tenhle systém nemáme. Jsou dva hlavní problémy. Jednak je to celkový objem sekvenovaných vzorků.

A druhý problém, který je možná ještě závažnější, je způsob jejich výběru, protože není úplně plošný a není náhodný. To znamená, zhruba víme, v jakém procentu sekvenovaných vzorků je detekována delta, ale nevíme, jak je to v celé populaci v celé republice. Ten systém dobře nastavený není.

Takže nedokážeme z toho, co máme, namodelovat nebo odhadnout, jak daleko v Česku už varianta delta postoupila a co to znamená pro její další šíření?

To bohužel nevíme. Jediné, co víme, je, že se to procento zvyšuje, ale přesné procento nevíme.

Ministerstvo zdravotnictví se proto snaží co nejvíc urychlit očkování. Šéf resortu Adam Vojtěch plánuje, že se od září nebudou hradit z veřejného pojištění preventivní testy na koronavirus. Považujete to za dobrý nápad? Opoziční strany třeba tvrdí, že je to nepřiměřený nátlak.

Rozhodně to nepovažuji za dobrý nápad a to z toho důvodu, že pokud tohle má být motivací k tomu, aby se lidé očkovali, tak je to dost možná jeden z nejhorších způsobů, jak to udělat. Problém je totiž v tom, že v tuto chvíli na většině míst, kde se vyžadují testy nebo očkování, je reálně nikdo nekontroluje. Takže omezení, které není žádným způsobem vymáháno na většině míst, motivační nebude.

A druhá věc je, že testy samy o sobě mají svoji nějakou velkou hodnotu a to tu, že v případě, že se člověk necítí dobře a je třeba nakažený, se může nechat otestovat a vyloučit sám sebe z cirkulace viru. A to, že ministerstvo se snaží dát překážku k testování, je pro mě opravdu těžko pochopitelné a myslím, že si vybrali jeden z nejhorších způsobů, jak motivovat.

Myslím si, že mnohem lepším způsobem, jak motivovat lidi k očkování, je třeba jim dát peníze, které by stál jeden nebo dva testy. Finančně by to vyšlo stejně, nebo možná lépe. A myslím si, že jako motivační stimul by to mělo mnohem větší účinek, než tahle negativní motivace, která je v tomhle smyslu spíše nesmyslná a bude kontraproduktivní.

Můžeme se jenom dohadovat, jaké další kroky chystá česká vláda. Ale třeba ve Francii ohlásil prezident Emmanuel Macron kvůli přírůstku nových případů koronaviru očkovací mobilizaci. V jejím rámci budou zdravotnické pasy povinné třeba v barech, restauracích, vlacích a letadlech nebo i v obchodních centrech. Byla by to inspirace pro Českou republiku?

V jistém smyslu to určitě inspirace je a myslím, že větší motivace, jak už jsem to říkal v předchozí odpovědi, lidí k očkování je něco, co nepochybně potřebujeme. U nás je poměrně velký politický odpor k tomu lidi nutit k očkování nebo zavádět ho jako povinné, byť si myslím, že to je jedna z cest, jak se z pandemie dostat.

Myslím si ale, že kromě těchto větších povinností, které navíc u nás bohužel máme zkušenosti, že se vůbec nevymáhají - to znamená, že se zavádí opatření a povinnost mít test a pak se na něj nikdo nepodívá -, tak místo toho si myslím, že existuje spousta pozitivních motivací. Ať už jsou to lepší informační kampaně, ať už je to třeba i případně nějaká finanční motivace, nebo jiné.