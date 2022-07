V pondělí testy v Česku odhalily 1297 případů koronaviru, podobně jako před týdnem

Testy v Česku v pondělí mezi volnými dny potvrdily 1297 případů koronaviru, zhruba stejně jako před týdnem. Podezření na opakovanou nákazu přibylo na 376 ze 341 o týden dřív. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se vrátil nad 200, ve vážném stavu je 13 pacientů. Na 100.000 obyvatel za poslední týden dál připadá 60 nově nakažených. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Praha 9:25 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít testy PCR, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pondělních 1297 případů nákazy bylo o 56 víc než před týdnem, méně se ale testovalo. Antigenních a PCR testů laboratoře v pondělí provedly zhruba 6200, o týden dřív jich bylo téměř 6600.

Vysoká zůstává pozitivita testů, což podle odborníků ukazuje na značné rozšíření viru v populaci. U nejčastějších diagnostických testů lidí, kteří vykazují příznaky nemoci, bylo v pondělí pozitivních téměř 30 procent z testovaných.

Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června, v minulém týdnu ve všech pracovních dnech přesáhly tisícovku. Čísla byla nejvyšší od počátku května.

Ministerstvo opatření zatím neplánuje

Podle ministerstva zdravotnictví bude nakažených přibývat ještě několik týdnů. Neplánuje ale opatření proti šíření nákazy, protože se neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče. Aktuálně hospitalizovaných 219 lidí s covidem-19 je o čtvrtinu víc než před týdnem, nedělních i pondělních. 13 pacientů ve vážném stavu je nejvíc od 24. května.

Nárůst incidenčního čísla se zastavil na úrovních z doby před polovinou května. Nejvíce potvrzených případů v přepočtu na 100.000 obyvatel je nyní v Praze, za uplynulý týden 143, naopak nejméně, téměř 32, na Vysočině.

Za nárůstem počtu případů z poslední doby jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron, které ale podle zkušeností z jiných evropských zemí mají mírný průběh.

Za dobu epidemie v Česku od počátku března 2020 potvrdily laboratoře víc než 3,9 milionu případů koronaviru, k tomu navíc přes 268 600 podezření na opakovanou nákazu. S covidem-19 dosud zemřelo 40 324 lidí, za poslední týden je úmrtí devět.

Zájem o očkování mírně stoupl

V minulém týdnu po předchozím dlouhotrvajícím poklesu začal mírně růst zájem o očkování proti covidu-19, za pondělí ale očkovaných v mezitýdenním srovnání ubylo zhruba o stovku na 792. Úbytek může souviset s tím, že si na den po víkendu a před svátky někteří lidé vzali volno.

Dokončené očkování, což obvykle představuje dvě dávky, má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, 4,2 milionu si nechalo aplikovat i posilující dávku.

V polovině srpna by se měla otevřít očkovací místa pro podávání čtvrté dávky, kterou ministerstvo zdravotnictví doporučilo lidem nad 80 let a lidem nad 65 let s chronickými nemocemi nebo mladším, kteří mají oslabenou imunitu.