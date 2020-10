Nemocnice si často účtují za testy více než určuje ministerstvo. Lidé si připlácí i 500 korun za potvrzení

V některých krajských nemocnicích dají samoplátci za testy na koronavirus výrazně víc, než je maximální cena stanovená ministerstvem zdravotnictví. Hranici 1756 korun určil resort už na jaře. Jak ale zjistil Radiožurnál, i měsíce poté někde samoplátcům účtují až stovky korun navíc. Často za administrativní poplatky nebo nepotřebná potvrzení. V minulosti to zdůvodňovaly tím, že stanovená cena za testy nepokrývá náklady. Praha 7:00 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maximální cena za test na koronavirus by podle ministerstva zdravotnictví měla být 1756 korun (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Téměř 2300 korun dají samoplátci za test na koronavirus v liberecké nemocnici. V ceně je i papírové potvrzení.

„Nenabízíme možnost vybrat si provedení testu s papírem nebo bez něj, z hlediska zjednodušení a zvýšení průchodnosti testovacího pracoviště máme jen jednu variantu. Máme za to, že většina pacientů, kteří přicházejí za účelem testování, toto potvrzení potřebují,“ vysvětluje mluvčí zařízení Václav Říčář.

V liberecké nemocnici se nechala jako samoplátce začátkem září testovat i paní Adéla. S manželem se tehdy vrátili z Portugalska a chtěli si být jistí, že si z dovolené nepřivezli nákazu. Potvrzení nechtěla.

„Vzhledem k tomu, že jsem se dočetla, že ono potvrzení slouží jako mezinárodní doklad k tomu, abyste se prokázali, že máte negativní test, tak jsem věděla, že už ho nepotřebuju a chtěla jsem si ho z té objednávky odkliknout. Jenže to nešlo, tak jsme zaplatili 1000 korun navíc za něco, co jsme vůbec nepotřebovali,“ řekla paní Adéla Radiožurnálu.

Liberecká nemocnice ale není jediné krajské zařízení v Česku, které samoplátcům za testy ve výsledku účtuje víc peněz, než je maximální cena stanovená ministerstvem zdravotnictví - tedy 1756 korun. Kolem dvou tisíc lidé zaplatí i v Mladé Boleslavi, stejně tak ve Zlíně. V Klatovech pak testy stojí 2 300 korun. V padesát kilometrů vzdálených Strakonicích je také odběrové místo - tam ale samoplátcům poplatky navíc neúčtují.

„Jihočeské nemocnice dodržují nařízení ministerstva zdravotnictví, náklady jsou kompenzovány v kompenzační úhradové vyhlášce bonifikací za provoz odběrového místa,“ říká mluvčí jihočeských nemocnic Iva Nováková.

‚Neseriózní přístup‘

Stejný přístup mají i krajská zařízení na Vysočině. Nemocnice cenu často navyšují o administrativní a jiné poplatky nebo právě papírové potvrzení. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by to ale dělat neměly.

„To není seriózní přístup, protože jsme tu stanovili maximální cenu a tyto postupy jsou obcházením. Podněty jsem už dostal, tento není první, tudíž se na to podíváme tak, abychom to dali do souladu,“ uvedl Prymula už ve čtvrtek pro Radiožurnál.

Řešit to chtěl ministr, jehož rezignaci v pátek navrhl premiér Andrej Babiš prezidentovi Miloši Zemanovi, přes kraje, které jsou zřizovateli nemocnic. Výhledově by také měly testy pro samoplátce zlevnit. Až o polovinu méně mají stát takzvané LAMP testy ze slin. „Je v našem zájmu, aby lidé chodili na testování, a přemýšlíme o tom, jak je dál motivovat. Už jsme diskutovali, že bychom samoplátcům, kteří byli pozitivní, test proplatili,“ řekl Prymula.

O tom, že by byly testy zdarma úplně, resort zdravotnictví zatím neuvažuje.