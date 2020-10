Výběr z médií: české testy na koronavirus ze slin, církev vydělávající na akciích a přesolené pečivo

V českých novinách se v pondělí dočtete, že Češi dokončují testy na koronavirus ze slin, píšou Hospodářské noviny. Česká římskokatolická církev loni rekordně vydělala na akciích, informuje deník E15. A většina pekárenských výrobků je podle Deníku přesolená. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:24 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Česká římskokatolická církev vydělala v loňském roce na akciích rekordní čtvrt miliardy korun. Všímá si toho pondělní deník E15. Akciovým investicím věří katolíci podle deníku i v době letošní koronavirové pandemie. Podle církve jsou akcie zlatým dolem s božím požehnáním i v těžkých dobách.

Deník N

Město potřebuje svou odvrácenou tvář. Deník N rozebírá antropologický sborník Města naruby, podle kterého jsou na první pohled prázdné a nevyužívané plochy plné života. Podle antropologů zkrátka potřebují města ke své logice i takzvaný neřád divočiny.

Lidové noviny

Nedostatek sociálních kontaktů může mít negativní dopad na vývoj mladých lidí. Pozor by si tak měli dát adolescenti hlavně teď, v době pandemie, píší pondělní Lidové noviny. Karanténa a s ní spojená samota můžou podle psycholožek z univerzity v Cambridge škodit především mozku dospívajících.

Deník

Většina pekárenských výrobků je přesolená, informuje Deník. Zjištění vychází z průzkumu Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu. Podle studie je nejvíc soli v pšeničných chlebech, nejméně soli pak obsahuje celozrnných chléb. Příliš soli v těle může způsobit vážné zdravotní problémy.

Hospodářské noviny

Češi dokončují testy na koronavirus ze slin. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Tento nový druh testování by měl zjednodušit odběr a výrazně navýšit kapacitu provedených testů. K dispozici by mohl být už v listopadu.

Hrot

Počet peněžitých trestů v posledních letech v Česku výrazně roste. Rekordmanem v jejich ukládání je Okresní soud v Domažlicích. Podle týdeníku Hrot u něj dostane peněžitý trest skoro 60 procent pachatelů. Nejméně jich naopak udělí u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Závisí to přitom na několika různých faktorech. Roli hraje například sociální postavení obyvatel nebo skladba kriminality. Když odsouzený nezaplatí, peněžitý trest se mu přemění na něco jiného, nejčastěji vězení. Peněžité tresty ukládají soudci za méně závažné přestupky, například ohrožení pod vlivem návykové látky nebo maření výkonu úředního rozhodnutí.