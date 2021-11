Dzurilla: Kvůli konci Bohemia Energy chybí lidé na trasování. Externí dodavatelé neplní dodávky

Konec dodavatele elektrické energie a plynu Bohemia Energy komplikuje i trasování kontaktů covid pozitivních lidí. Jak řekl ve čtvrtek v rozhovoru serveru iROZHLAS.cz šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Vladimír Dzurilla, téměř všechna externí call centra neplní dohodnuté objednávky. Proto je nutné zapojit státní správu. Nedávno téměř 140 pracovníků poskytlo ministerstvo financí. Praha 14:38 11. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dzurila | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý informovalo ministerstvo financí, že téměř 140 pracovníků celní a finanční správy bude pomáhat s trasováním rizikových kontaktů. Proč se do toho zapojují?

Celníci už byli součástí navolávání předtím, to znamená, že teď jsme je po dohodě s panem generálem (Milanem) Poulíčkem využili a zapojují se znovu. Budou svoje kapacity poskytovat k navolávání, protože jak vidíte, tak čísla rostou obrovským tempem, a ty počty, které musíme denně vybavit, se také zvyšují.

Není tím důvodem, že máte problém sehnat lidi?

Využíváme jak komerční call centra, tak naše kapacity. Jednak jsou to hygienické stanice, které volají, potom jsou to hasiči, teď to budou celníci, je to finanční správa, to znamená, řešíme to vlastními zdroji, když to tak řeknu.

Na druhou stranu máme zapojených spoustu externistů z call center. Ale teď je problém s dodávkou od firem, které máme zasmluvněné, protože na trhu je obrovský zájem i po pracovnících call center kvůli energiím a podobně.

Takže to souvisí s koncem Bohemia Energy?

Samozřejmě. Je to obrovský dopad a z toho důvodu nám někteří subdodavatelé, skoro všichni, neplní dodávky, jak by měli.

Problém se ale bude zvětšovat v případě, kdy bude dál narůstat počet nakažených.

Samozřejmě automatizujeme čím dál tím víc, to znamená, máme to rozdělené na první a třetí hovor. První hovor je dneska o tom, že zavolá hygiena, když jste pozitivní, a vede s vámi epidemiologický rozhovor. To pořád bude volat člověk.

Co nejvíc chceme využít sebereportování a chceme motivovat lidi, aby to čím dál tím víc využívali. A nejen když jsou pozitivní, ale aby sebetrasovali i kontakty. Chceme co nejvíc využívat technologie, chceme zapojit co nejvíc lidí. A věřím, že nám lidé pomůžou a že to budou dělat takto automatizovaně. Ale reagujeme na to i tím, že sháníme lidi, kde se dá.

Zahlédl jsem, že vám vypomáhají i vysoké školy.

Ano, je to univerzita ve Zlíně. To jsou ale kontrakty, které má hygienická stanice. To znamená, hygienické stanice taky nečekají, kde jim kdo pomůže, ale aktivně vyhledávají buď univerzity, nebo úřady. Takže velmi aktivně se do toho zapojují, aby se to celé znovu zvládlo.

Myslíte si, že se situace ohledně externích call center po Novém roce zlepší, když už většina klientů Bohemia Energy bude mít nové dodavatele energií?

Nemůžeme čekat do konce roku. Pro mě určitě není termín konec roku, pro mě je termín okamžitě. To znamená, řešíme s nimi, jakým způsobem tohle celé zvládnout, co jsou nám schopní garantovat, abychom dokázali kapacity doplnit tak, jak potřebujeme. Hned, ne na konci roku.