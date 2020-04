Policie kontroluje rychlost a turistické cíle. Na Liberecku uzavřela 30 parkovišť u oblíbených míst

Policisté o víkendu zpřísňují kontroly na silnicích. Zaměřili se na dodržování povolené rychlosti a dohlíželi taky na to, aby se u oblíbených turistických míst nehromadili výletníci. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) vyzval lidi, aby si cesty na oblíbená místa odpustili. Řada obcí pak kvůli turistům zavírá parkoviště a nebo v nich zakazuje stání úplně. Praha/Liberec 15:48 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté budou o víkendu dohlížet na výletníky, aby se neshlukovali na oblíbených místech | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„To, že je nutné (kontrolovat rychlost), ukazují výsledky, protože prakticky denně to jsou desítky přestupků. V pátek jel řidič rychlostí 200 kilometrů za hodinu, v městě Brně 188 km/h na osmdesátce a tak dál,“ přiblížil důvod kontrol ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

Oblíbená turistická místa kontroluje tento víkend policie nejen v Libereckém kraji. Po celém Česku platí nouzový stav, který lidem zakazuje shromažďovat se ve velkých skupinách. V Libereckém kraji proto policie uzavřela zhruba 30 parkovišť u vyhledávaných lokalit. Nedoporučuje navštěvovat Český ráj, Krkonoše ani některá lyžařská střediska.

Zpřísnění pokut

„Chci poprosit všechny, kteří chtějí jít někam do přírody na vzduch, ať si vybírají nějaká méně frekventovaná místa. Nejezděte do Českého ráje, do Jizerských hor, na Mísečky,“ vyzval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).

Rozhovor s ředitelem Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leošem Tržilem Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dopředu avizoval, že se o víkendu zpřísní kontroly na silnicích. Co máte tedy v plánu?

Za současné situace řešíme tři problematiky. Ve vztahu k rychlosti je to dohled nad silničním provozem a měření rychlostních limitů. To, že je to nutné, ukazují výsledky, protože denně to jsou prakticky desítky přestupků a část z nich bude oznamovaná státním orgánům. Například v pátek jel řidič na dálnici 200 km/h, v městě Brně jel další řidič 188 km/h na osmdesátce. Čím to je?

Řekl bych, že v souvislosti s novými opatřeními došlo ke snížení provozu a někteří řidiči využívají ten nižší provoz naopak k tomu, že si ze silnice dělají rychlodráhu a překračují rychlostní limity. Navíc se tím někteří chlubí na sociálních sítích. Budeme se tomu ale věnovat. Policisté zvýší dohled i v blízkosti oblíbených turistických míst, kde i přes nařízené omezení pohybu jsou davy turistů. Řešíte v posledních dnech přeplněná místa v Jihomoravském kraji?

O minulém víkendu jsme takové problémy jako například v Libereckém kraji nezaznamenali. Pokud bude hezké počasí, tak samozřejmě počítáme s tím, že v těch navštěvovaných lokalitách se objeví celá řada občanů, kteří chtějí do přírody. Budeme tam kontrolovat především dodržování usnesení, ať už to jsou roušky nebo shlukování. Například u Moravského krasu došlo i k omezování parkovišť, tomu se budeme věnovat. Poté především v rámci Lednického areálu vyjíždí spousta cyklistů a odpočívají v lokalitách Vranov, Pohansko. Právě tam hrozí shlukování větších skupin, kterým se budeme věnovat. V prvé řadě budeme upozorňovat a v případě, že nedojde k uposlechnutí, tak nastoupí represivním složka.

Vláda by chtěla zpřísnit pokuty za nedodržování mimořádných opatření. Třeba za skupinové popíjení alkoholu na předzahrádkách nebo pohyb na veřejnosti bez zakrytých úst a nosu by nově mohli policisté vypisovat blokové pokuty, a to až do 10 tisíc korun.

