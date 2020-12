Díky koronavirové krizi přibývá zájemců o učitelskou profesi. Vedení škol si tak může z uchazečů vybírat

Do základních škol se začínají hlásit vystudovaní učitelé, kteří dlouho nebo vůbec neučili a pracovali v jiném oboru. Zvýšený zájem zaznamenala i Asociace ředitelů základních škol. Vedení škol si díky tomu může mezi uchazeči i vybírat a získat třeba mladší učitele, kterých je nedostatek. Podobně to vidí taky na 3. základní škole v Říčanech u Prahy. Říčany 18:27 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve školách přibývá zájemců o učitelské pozice. ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Opravdu se hlásí učitelé. Přišla nám řada životopisů, především na jazyky. Předměty jako matematika, u které je to velice zřídka, a český jazyk. To nebývalo, dávali jsme inzeráty každý rok,“ říká zástupkyně ředitele Iveta Truhlářová a prohlíží Učitelské noviny.

„Jsme šťastní, že vůbec někdo přichází, protože byly roky, kdy jsme si říkali, že to vůbec neslepíme dohromady, že nebude mít kdo učit,“ dodává ředitel Dalibor Dudek. „Díky tomu město přišlo s různými bonusy, které snad mohly pomoci tomu, aby spíš někdo neodešel, než aby přišel někdo další.“

„Mezi absolventy pedagogických fakult je největší procento těch, kteří potom nenastoupí do praxe, když to srovnáte napříč školami,“ vysvětluje učitel češtiny Vojtěch Vytiska. Říčany leží blízko Prahy a mají dobrou pověst, což možná láká učitele v záloze.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého to ale platí obecně. „Při každé krizi – a nejen při téhle, pamatuji se, že i při té minulé krizi, když firmy končily, tak najednou bylo víc učitelů. Samozřejmě jsou profese, které nejsou, ani když je krize, ale ty běžné, jako jsou angličtináři nebo učitelé prvního stupně, kterých je hodně, ale nejsou ve školství, v dobách krize do školství jdou. Fyzikáři nebo chemikáři nejsou pořád, tam to moc nepomáhá,“ říká.

Vzor ve Finsku

Zájem vystudovaných učitelů vrátit se za katedru ředitele říčanské základní školy Dudka sice těší, ale už viděl i země, kde to s učitelstvím vypadá jinak. „Zajímavé je, že pokud přijde někdo, kdo byl v jiné praxi a na jiné pozici, prošel si něčím jiným, než že začal učit na státní škole, tak ten člověk mívá daleko širší rozhled. Vidí daleko víc do reálného světa,“ říká.

„Je to krátká doba, co se začínají ozývat ti noví. Opravdu se tady ale rýsuje něco, co se ještě dlouho asi nepodaří, ale co se mi strašně líbilo ve Finsku. Tam ředitel říkal, že se mu na jedno místo učitele přihlásí třicet zájemců a dělá si skutečné výběrové řízení podle toho, jaký typ potřebuje, k jakým dětem, a ne jakou pozici. Tohle by bylo nádherný, kdyby se to podařilo,“ myslí si Dudek.

Základní školy jsou právní subjekty a samy zaměstnávají učitele. Proto neexistuje žádná statistika o tom, kolik vystudovaných učitelů z jiných oborů se do škol hlásí.