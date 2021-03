Ministr školství Plaga se postavil Babišovu návrhu na úřední maturity. Označil je za devalvaci vzdělávání

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) nesouhlasí s návrhem premiéra Andreje Babiše (ANO) na udělení úřední maturity. Ve spolupráci se zástupci škol dokončuje další úpravy maturitních zkoušek pro tento rok, které by měly zohlednit zejména situaci studentů pracujících kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích a sociálních službách. Praha 16:52 8. 3. 2021 (Aktualizováno: 17:08 8. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra školství Roberta Plagy je maturita nezbytným požadavkem pro výkon řady profesí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Maturitní zkouška je podle něj nezbytným požadavkem pro výkon řady profesí a její plošné nahrazení úředním aktem na základě studijních výsledků by podle něj znamenalo bezdůvodnou devalvaci vzdělávání. Uvedla to ministrova mluvčí Aneta Lednová.

„Již v lednu, kdy jsme představovali úpravy maturit, jsme jasně řekli, že další možné úpravy budou záviset na vývoji epidemické situace. Vzhledem k tomu, že závažnost situace stále neumožňuje návrat k prezenčnímu vzdělávání, je namístě přistoupit k dalším úpravám. A to zejména s ohledem na další pracovní povinnost žáků vybraných zdravotních a sociálních oborů. Úřední maturita však není správnou a adekvátní cestou,“ uvedl v pondělí ministr.

S nápadem, že by letos maturanti mohli dostat známky podle průměru za celé své studium, a získat takzvanou úřední maturitu, přišel premiér minulý týden. Studentům by to podle něj pomohlo zvládnout napětí, kterému čelí kvůli epidemii covidu-19. Uvedl, že je s Plagou ohledně letošních maturit dlouhodobě v rozporu.

Naopak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí Plagu podpořil, když řekl, že by rozhodnutí o podobě maturit mělo vycházet ze stanoviska ministerstva školství.

Úřad avizoval, že chce o podobě maturit rozhodnout do konce tohoto týdne. Už v lednu ministr oznámil, že se podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se má prodloužit čas a ústní zkoušky mají zůstat. Praktické zkoušky mohou mít jinou formu, případně se mohou posunout na léto.

Státní didaktické testy i školní část maturity mají podle pondělního vyjádření ministerstva svůj účel, který je nezbytné zachovat i v současné velmi obtížné době. Zatímco testy ověřují nezbytné minimum znalostí v základních předmětech, školní maturita se zaměřuje na dovednosti pro výkon povolání či další studium, uvedl úřad.

Dlouhodobá nepřítomnost žáků ve školách je podle něj od září vyvážena povinnou výukou na dálku či doporučením, aby se vzdělávání maturantů ve druhém pololetí zaměřovalo jen na přípravu k maturitní zkoušce.

Ministerstvo je podle Lednové připraveno zohlednit situaci letošních maturantů, kteří zároveň kvůli nařízené pracovní povinnosti nebo dobrovolně pomáhali či stále pomáhají v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální služby.

Plošné nahrazení zkoušek úřední maturitou by ale úřad považoval za nezodpovědné vůči žákům i jejich budoucím zaměstnavatelům. Odmítavě se k úředním maturitám postavili i zástupci středoškolských asociací, Česká konference rektorů nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72 751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna.