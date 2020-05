PŘEHLEDNĚ: Školy, obchodní centra. Co se v pondělí otevírá a jaká opatření budou naopak platit dál

V pondělí se mohou po dvouměsíční pauze opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou akce do 100 lidí. Pro deváťáky a maturanty se otevřou školy. Vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel. Další uvolnění v opatřeních, jež Česko zavedlo v březnu kvůli šíření koronaviru, vláda plánuje na 25. května. Projděte si seznam opatření, která se od pondělí mění. PŘEHLED Praha 17:13 10. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé v rouškách v pražském parku Stromovka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Akce do 100 osob

S účastí nepřevyšující 100 osob budou umožněna:

divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé

hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, svatby nebo bohoslužby

Nákupní centra

Otevřou se všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou stravovacích služeb; provozovny nad 2500 metrů čtverečních, v nichž nebyl zakázán provoz, a provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Prodej oblečení a obuvi

Upravují se pravidla pro prodej oděvů a obuvi:

zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou

při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům

Letní zahrádky

Provozovny stravovacích služeb mohou prodávat přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Kadeřnictví a kosmetické služby

Za splnění zvláštních hygienických opatření (obličejový štít) mohou otevřít holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

Muzea a galerie

Zpřístupněna budou muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení.

Zahrady zámků a hradů

Návštěvníkům se otevřou venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.

Venkovní sportování

Může začít organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob.

Školy

Do škol se mohou vrátit:

studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií (ve skupinách nejvýše 15 lidí)

žáci 9. ročníků základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky (ve skupinách nejvýše 15 lidí, docházka není povinná)

studenti všech ročníků vysokých škol (omezení počtu osob se nevztahuje praktickou výuku)

studenti ústavů při zdravotnickém zařízení poskytovateli zdravotních služeb

žáci základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky (nejvýše 15 žáků ve skupině)

studenti jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou (ve skupinách nejvýše 15 lidí)

Otevírají se:

školy při dětských domovech, ve výchovných a diagnostických ústavech

střediska volného času (nejvýše 15 účastníků ve skupině)

Sociální služby

Otevřou se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů.

V bezkontaktní formě budou moci v terénní formě fungovat sociálně aktivizační služby i pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Otevírání hranic

Na území České republiky mohou vstoupit občané zemí mimo Evropskou unii, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus a jsou nezbytní kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

Mezinárodní doprava

Začne fungovat mezinárodní železniční a autobusová doprava. Uvolněna bude i letecká doprava.

Pracovní povinnost studentů

Končí pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů.

Jaká opatření nadále platí?

Základní hygienická pravidla zatím zůstávají beze změny. Povinná je ochrana nosu a úst třeba rouškou, dodržování dvoumetrových rozestupů a pravidelná osobní hygiena a dezinfekce rukou.

Za ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály, nákrčníky či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Výjimku z jejich nošení mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Další vlna uvolňování

Další fáze rozvolnění připadá na 25. května. Počítá se s otevřením hotelů nebo vnitřních prostor stravovacích zařízení. Povoleny by mohly být také hromadné akce s účastí do 500 lidí a na první stupeň základních škol se budou moci vrátit žáci ve skupinách maximálně po 15. Přehledný výčet nabízí web ministerstva zdravotnictví.

Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou, denní maximum bylo 27. března 373 případů.

Harmonogram uvolňování vládních opatření proti šíření epidemie koronaviru | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

64027