Zavřené školy a žádná výuka. Ústecká učitelka češtiny proto začala pro žáky natáčet výuková videa

Kvůli koronaviru uzavřela vláda 11. března všechny základní a střední školy. Barbora Slámová z Ústí nad Labem učí český jazyk na základní škole děti ze 7. a 8. tříd. Aby její žáci nezapomněli, co ve škole probírají, rozhodla se před nedávnem založit profil cestina_na_pohodu, kde v současné době natáčí i výuková videa. „Chtěla jsem tím dětem v této nelehké situaci pomoct a zároveň uplatnit svoji tvůrčí touhu," řekla Slámová pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Ústí nad Labem 6:00 22. března 2020

Na instagramu jste založila účet cestina_na_pohodu. Co vás inspirovalo?

Inspirovali mě k tomu moji žáci, protože od té doby, co jsem začala učit, zjistili, že mám instagram a začali mi hromadně posílat žádosti o sledování na můj soukromý profil. Já jsem jim to samozřejmě nechtěla přijmout, ale zároveň jsem v tu dobu věděla, že oni na tom instagramu tráví spoustu času a chtěla jsem to otočit ve výhodu, že když už tam ten čas tráví, tak aby se tam něco nového dozvěděli, aby se tam něco naučili, případně zopakovali to, co už znají.

To byl takový ten prvotní nápad, ale bylo to i kvůli tomu, že jsem dřív pracovala jako copywrighterka a začalo mi to trochu chybět, když jsem začala učit. Nechtěla jsem ale už čekat na to, než mi někdo schválí obsah, proto jsem začala dělat „sama na sebe“. Vymyslela jsem si tento projekt, kde jsem jednak chtěla pomoct hlavně dětem, jednak uplatnit svou tvůrčí touhu.

Dětem jsem řekla, že jim na osobním profilu žádost nepřijmu, ale že pokud by byl zájem, tak jestli mám udělat profil o češtině. Děti z toho byly nadšené, nabudily mě a během chvíle měl profil přes dva a půl tisíce sledujících.

Pro koho je účet primárně určen?

Je to zkrátka pro každého, kdo má o češtinu zájem. Pokud bych ale měla být přesná, tak je to určeno primárně pro děti ze základních škol, případně pro středoškoláky, ale určitě tam najdou užitečné informace i dospělí.

Rozhodně tím ale po dětech nechci, aby si zakládaly instagram jen proto, že tam mám nějaký profil. Neříkám to v hodinách, vůbec se o tom nezmiňuji, jsem dokonce ráda, když o tom děti ve škole nemluví.

Když se mě pak ale v hodině někdo na něco zeptá, tak určitě neodpovím, že jsem to vysvětlovala na instagramu. Má to opravdu sloužit těm, kteří instagram mají a mohou si tam třeba něco procvičit.

Co na vašem profilu najdeme?

Snažím se tam dávat nejčastější jazykové chyby, se kterými se setkávám jak u žáků, tak u dospělých v klasické komunikaci. Vždy se to snažím dělat zábavnou formou, ale hlavně stručně a jasně, což je mnohdy docela těžké.

Využívám různé obrázky nebo vtipy, protože to má vždy největší úspěch a myslím si, že si to lidi nejlépe zapamatují. Snažím se vše vysvětlit srozumitelně, nehraju si na žádného odborníka. Jde mi hlavně o to, aby tomu děti porozuměly a něco si z toho odnesly.

Kvůli šíření nového typu koronaviru vláda od 11. března rozhodla uzavřít všechny základní a střední školy, následovaly je i vysoké a mateřské školy. Vymýšlíte pro své žáky nějaké úkoly nebo využíváte speciální formu výuku?

Dostáváme se teď do situace, která je pro nás, jako pro učitele i žáky, úplně nová. Já, jakožto ještě studující, jsem na tom asi lépe, protože jsem flexibilní a jsem zvyklá na jinou výuku z vysoké školy, protože také něco dostaneme samostudiem, takže mně to tak moc nevadí.

Chápu ale, že pro mnoho lidí to musí být něco nepředstavitelného. Děti nevědí, jak to mají uchopit, nevědí, že si látku mají rozložit, neumí se to naučit samy. Takže je to hrozně těžká situace a rozhodně v ní nechci nikoho kritizovat.

Co se týče mě a mých žáků, tak jsem si řekla, že budu stát nohama na zemi. Snažím se, aby procvičovali. Napsala jsem jim, že ob den mají procvičovat, poslala jsem jim odkazy. Chci, aby třeba 20 minut dělali skladbu, 20 minut pravopis, aby u toho netrávili hodiny a dny, ale aby to mělo pravidelnost. To je pro mě nejdůležitější.

Zadala jsem jim jednu slohovou práci na 14 dní. Co jim ale doporučuju a co po nich chci, je, aby hlavně četli, protože teď na to mají čas. Sice nám nehraje do karet, že jsou zavřené knihovny, ale i s tím se dá poradit. Pro mě je nejdůležitější procvičování a četba.

Samozřejmě jim ale potřebuji předat novou látku, protože nikdo nevíme, jak dlouho tento nouzový stav bude trvat, minimálně měsíc se asi do těch škol nepodíváme. Tak právě abych jim předala novou látku a mohla jsem jim dovysvětlit, co už jsme probrali, začala jsem točit výuková videa.

Kde jsou videa dostupná?

Původně jsem myslela, že je dám na IG TV a že je dám pro sebe, neveřejně na youtube a žákům pošlu odkaz. Ale nakonec jsem to sdílela nejen na instagramu, ale i na youtube a má to docela velký úspěch, protože to sdílí i mnoho dalších učitelek, které to posílají svým žákům.

Tohle je tedy ta speciální forma výuky?

Ano, chtěla jsem, aby to bylo pro žáky zajímavější. Dělám to online, přes výuková videa. Žádné jiné úkoly jsem žákům nezadala kromě četby a napsání slohu, jak jsem zmiňovala. To si pak samozřejmě zkontroluji, až se vrátíme do lavic.

Testy na dálku zatím dávat nechci, mám stále známek dost, protože většinou jednou týdně píšeme diktát nebo máme nějakou jinou aktivitu.

Přece jen i pro děti je to nová situace, jak to zvládají?

Já chápu, že je to stejně jako pro nás i pro ně nová situace, a proto je nechci rozhodně zatěžovat. Musí teď dohánět všechny předměty samostudiem, a už to pro ně musí být náročné. Nehledě na to, že někteří žáci mají třeba specifické potřeby a nejsou schopni to sami bez pomoci zvládnout. Proto je nechci ničím zatěžovat, nechci na ně tlačit, ale na druhou stranu bych byla nerada, kdyby zapomněli to, co už jsme se naučili.

Jak dlouhá jsou výuková videa a co na nich žáci najdou?

Videa, která jsem zatím nahrála, jsou dlouhá okolo 10 minut. Je tam vždy nějaký úvod, následuje výklad s prezentací. Snažím se vše říkat stručně a jasně. Po výkladu dám dva tři příklady toho, co jsem vysvětlila. Mělo by to opravdu nahradit výklad z hodin.

Budete natáčet výuková videa jen po dobu, co budou školy zavřené nebo v tom budete pokračovat i nadále?

Určitě bych v tom chtěla pokračovat i poté, co se školy opět otevřou. Je mi jasné, že na to už nebudu mít tolik času jako teď. Zatím jsem najela na to, že videa vychází ob den. Až se školy zase otevřou, tak bych v tom ale chtěla pokračovat třeba jednou týdně, protože mi spoustu sledujících píše o nějaké téma, které by chtěli vysvětlit, ale mnohdy to téma nejsem schopná vysvětlit v jednou příspěvku na instagramu.

Máte od žáků zpětnou vazbu? Baví je to?

Ohledně zpětné vazby je to takové dvousečné. Ti žáci, kteří instragram mají, mi psali, že jsou za to moc vděční, že se jim to líbí, ale zároveň nemám zpětnou vazbu od rodičů a od těch žáků, kteří ten instagram nemají.

To znamená, že nevím, jestli těmto lidem to k něčemu je. Vůbec nevím, jestli to rodičům pomohlo, že to nemusí vysvětlovat dětem sami, protože ne každý rodič je bohemista a odborník na češtinu.

Co mě ale potěšilo je to, že mám hodně zpětné vazby od učitelů češtiny na učitelských skupinách. Mám také zpětnou vazbu od lidí, které vůbec neučím, ale sledují můj profil. Ti mi hodně píšou, že se jim to líbí a že jim to pomohlo.

Čekala jste víc reakcí od rodičů a svých žáků?

Mrzí mě, že ta komunikace mezi mnou a rodiči není moc dobrá i přesto, že si píšeme přes Bakaláře, což je oficiální systém. Oni jen potvrdí, že si to přečetli, ale už mi nikdo z nich neodpoví, jestli s dětmi procvičují. Byla bych ale ráda, kdyby mi odpovídali, abych věděla, jak to probíhá. Kdykoliv bych s čímkoliv žákům pomohla. Ale třeba to přijde časem a zpětnou vazbu od žáků nebo rodičů dostanu.

Vzhledem k tomu, že učím češtinu v 7. a 8. třídě a v té 7. třídě mám třídnictví, tak mě mrzí asi nejvíc, že právě oni mi tu zpětnou vazbu nedávají. Někteří sice napíšou, ale čekala bych, že jich bude mnohem víc. Samozřejmě ale chápu, že toho mají hodně, z každého předmětu mají spoustu úkolů.

Doporučila byste i ostatním kolegům učitelům natáčení výukových videí?

Ano, doporučila, ale zároveň chápu, že ne každý to umí. Je to nejen časově náročné, ale i technicky. Já k tomu využívám několik zařízení, obraz natáčím na iPadu, do toho kreslím pomocí apple pencil, zvuk si nahrávám do telefonu a pak vše stříhám v počítači. Mně pomáhá hlavně to, že mám vše od applu a ta zařízení spolu dobře komunikují.

Některé mé kolegyně to už zkoušely, ale vzdaly to, protože je opravdu potřeba mít dobré vybavení a umět stříhat v počítači. Určitě to ale doporučuji, protože pro děti je to skvělé, ale chápu, že ne každý to může dělat.