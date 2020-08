Prémie za koronavirovou krizi? Šéf statistiků Dušek nedostal ani korunu, odměny dlouhodobě odmítá

Týden co týden tiskové konference, na nichž informoval o koronavirové epidemii v Česku. K tomu pravidelné rozhovory v médiích a účast v expertních týmech. Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, má za sebou perný půl rok. Přesto za své pracovní nasazení nedostal žádné prémie. Důvod? Odmítá je. Původní zpráva Praha 6:00 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf statistiků zdravotnických informací Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ta odpověď je krátká a jednoznačná. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky v období od ledna do července neinkasoval žádné mimořádné odměny. Server iROZHLAS.cz to zjistil, když s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím mapoval, jaké prémie získali státní zaměstnanci v první linii v boji s covid-19.

Finanční bonus by Duškovi muselo navrhnout ministerstvo zdravotnictví a schválit ho vláda. „Vím, že ministerstvo mělo snahu mu nějakou odměnu dát, minimálně za tu extrémní práci s covidem-19, ale pan ředitel ji dost razantně s ohledem na stav financí odmítl. Má k tomuto velmi striktní postoj,“ řekl vedoucí ekonomicko-provozního odboru úřadu Jan Linda.

Sám Dušek o svém postoji příliš mluvit nechce, je to podle jeho slov na hlubší rozhovor. „Nevím, co je na tom divného, proč bych to měl komentovat. Nelíbí se mi, že v souvislosti s mými odměnami používáte slovo odmítat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz v telefonické reakci.

To, že šéf statistiků nepobírá dlouhodobě finanční odměny, potvrzují i další již dříve zveřejněné dokumenty na webových stránkách ústavu. Podle nich šéf ústavu nezískal odměny ani ve dvou předešlých letech. Za svou práci v loňském roce přitom dostával zhruba 89 tisíc korun měsíčně.

40 tisíc a 25 tisíc korun

Na vysoké odměny si nepřijdou ani jeho podřízení. Mimořádné finanční bonusy získali v dubnu za práci během epidemie pouze dva vedoucí odboru ze sedmi. Jeden obdržel 40 tisíc korun, druhý 25 tisíc korun. S jakým zdůvodněním?

„Za urgentní přípravu informačního portálu k epidemiologickému vývoji pandemie covid-19 nad rámec běžných pracovních povinností a standardní pracovní doby,“ odůvodnil Dušek shodně odměny.

Další peníze dostali vedoucí v červenci jako pololetní odměny, přičemž nejvyšší bonus činil 50 tisíc korun. V kolonce u samotného Duška je však v případě pololetních odměn opět nula.

Duškův ústav přitom původně odmítl zveřejnit, jaké odměny jeho zaměstnanci dostali. Žádost o informace odmítl s tím, že redaktor serveru iROZHLAS.cz údajně nesplnil dvě podmínky. Jedno z pochybení viděl Dušek v tom, že „žadatel ve své žádosti neuvádí žádné informace týkající se jeho osoby ve funkci takzvaného společenského hlídacího psa“.

Druhým pochybením bylo podle Duška to, že redaktor v žádosti neuvedl, proč informace žádá. „Žadatelem nadto nebylo ani zmíněno například konkrétní podezření či jediný důkaz nebo alespoň indicie, jež by osvědčovala nutnost poskytnutí informací zcela neanonymizovaných,“ napsal do odmítavého rozhodnutí.

Ministerstvo zdravotnictví ale v odvolání toto rozhodnutí zrušilo a označilo ho za nezákonné, protože si ústav neobstaral veškeré relevantní informace, aby mohl žádost posoudit. „Z odvolání je zřejmé, že podmínku společenského hlídacího psa žadatel splňuje, což mohl povinný subjekt zjistit i prostým vyhledáním na serveru Google a poté si u žadatele tuto informaci ověřit,“ napsalo ministerstvo.

Nedostatečné statistiky

Ředitel Dušek byl přitom v centru pozornosti médií opakovaně. Například když v polovině dubna předstoupil před poslance ze zdravotního výboru a přinesl velmi otevřený pohled na koronavirovou krizi. „Je pravda, že se máme bát toho, co zůstalo v lese. A je pravda, že před tím nemáme kam zdrhnout. A je pravda, že nemůžeme žít ve vězení 10 let. A je pravda, že nemůžeme zemi poslat do pravěku ekonomicky. A je pravda, že čím rychleji vymře 10 procent Němců a Rakušanů, tak tím víc nás budou ekonomicky tlačit, protože budou imunní,“ řekl tehdy poslancům.

Ústav zdravotnických informací pod jeho vedením čelil také kritice kvůli tomu, že o epidemiologické situaci nezveřejňuje dostatek informací. „Současná data o stavu českého testování nám neumožňují říct nic jiného, než že zatím nic nevíme,“ řekl v polovině dubna kupříkladu ekonom Daniel Münich z institutu CERGE-EI. Ten přitom čísla potřeboval jako člen skupiny KoroNERV-20, která měla vládě radit s nastartováním ekonomiky pro skončení pandemie.

Server iROZHLAS.cz před několika dny přinesl velký přehled finančních odměn ředitelů krajských hygienických stanic. V prvním pololetí získali v průměru okolo 200 tisíc korun ke svému běžnému platu.