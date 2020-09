Prymula očekává až 8000 nakažených koronavirem denně a uzavření škol v Praze

V Česku bude pravděpodobně denně přibývat 6000 až 8000 potvrzených nákaz covidem-19, řekl v neděli v Partii televize Prima vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Pomoci zploštit růst křivky počtu nakažených by podle něj mohla další opatření, na místě je i zvažovat vyhlášení nouzového stavu, dodal. Za pravděpodobné považuje uzavření škol, především v Praze. Reprodukční číslo se podle něj nyní blíží 1,8. Praha 12:37 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pro Seznam Zprávy by k celostátnímu uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu mohlo dojít, když reprodukční číslo překročí 2.

Prymula uvedl, že každá setina je u reprodukčního čísla rozhodující. V pondělí bylo v zemi 1,59, aktuálně se podle něj v intervalech blíží 1,8. „Neříkám, že je to katastrofa, ale je to stav, který je krizový a musí se výrazně brzdit,“ upozornil v Partii televize Prima.

ONLINE: V sobotu, kdy se méně testuje, přibylo v Česku 2046 nových případů nákazy koronavirem Číst článek

Podle něj je třeba uvažovat i o vyhlášení nouzového stavu, který by kabinetu umožnil zavádění závažnějších celoplošných opatření, ke kterým nemá pravomoc ministerstvo zdravotnictví.

Předseda opoziční ODS Petr Fiala v Partii uvedl, že nouzový stav na místě není.

„Není pro to žádný důvod. Jsou tu kompetence ministerstva zdravotnictví, možná rozhodnutí vlády. Pořád se ještě nevyčerpaly všechny možnosti. Preferuji, aby se spíš přistupovalo lokálně a regionálně, než abychom přecházeli k plošným opatřením,“ uvedl.

Prymula varoval před exponenciálním růstem počtu infikovaných, v takovém případě by se musela znovu jako na jaře dělat ekonomicky náročná opatření. „Není to žádné strašení, každý si může vzít kalkulačku,“ podotkl. Za jisté považuje, že Česko bude brzy stoupat do pásma šesti až osmi tisícovek nakažených denně.

Na místě je podle Prymuly uvažovat o omezení hromadných akcí. „Jedná se o společenské akce, kde dochází ke konzumaci nejen alkoholu,“ upřesnil. Česko by mohlo zpřísnit opatření po vzoru jiných evropských zemí. „Budou diskutována i sportovní utkání. Je řada zemí, kde se prostě hraje bez diváků, i u velkých pohárových soutěží v Evropě,“ řekl Prymula.

Uzavření škol?

Za pravděpodobnou alternativu považuje uzavření škol, za reálné to považuje do týdne, především v hlavním městě. Týkat by se nemuselo nejmladších dětí.

Hamáček: Nastal čas omezit hromadné akce, fatální chybou bylo odložit znovunasazení roušek Číst článek

„Svědčí pro to různá virologická data. Na prvním stupni se nákaza nešíří tak intenzivně jako na druhém a výše. Ty děti se nenakazí tak rychle a nevylučují tolik toho viru,“ řekl Prymula.

Podle někdejšího ministra školství Fialy by měla mít opatření ohledně škol hlavně logiku.

„Jestliže sedí děti zarouškované ve třídách a pak jdou cvičit bez roušek do tělocviku, to úplně logiku nemá,“ konstatoval.

Základní školy by se podle něj měly co nejdéle udržet v chodu a rozhodovat by se mělo podle lokální situace.

Pro účely krajských a senátních voleb na začátku října lze podle Prymuly nastavit mechanismus, kterým lze předejít shromažďování lidí. „Lidé mohou stát venku, lze to rozložit i časově,“ řekl.

79436