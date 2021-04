Praktici jako očkovací rekordmani: vlastní centrum s vakcínami i očkování v domovech seniorů

Očkovat proti koronaviru své nejstarší a rizikové pacienty chtějí na čtyři tisíce praktických lékařů. K vakcíně se ale dosud nedostala ani polovina z nich. Ti, kteří látku mají, zatím vyočkovali jednotky až stovky vakcín. Najdou se ale i rekordmani, kteří mají na svém kontě přes dva tisíce podaných dávek. Praha 7:29 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru má v Česku 1,2 milionu lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Člověk už má víc nemocí. Mám diabetes, tak jsem ráda, že už můžu jít,“ neskrývá radost čtyřiasedmdesátiletá paní Alena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mezi praktickými lékaři se najdou i očkovací rekordmani, kteří mají na kontě přes dva tisíce vyočkovaných dávek

Na očkování přišla do ordinace lékařky Šárky Mostýnové. Ta podle dat Ministerstva zdravotnictví použila přes dva tisíce dávek. Pomohlo jí k tomu očkování v domovech seniorů, říká Mostýnová z Albrechtic.

„Je to tím, že už předtím jsme měla na starost domovy důchodců. Tak jsem vyočkovala 700 nebo 800 vakcín, mně to nepřijde jako extrémní číslo. Myslím, že bychom zvládli víc, kdyby bylo čím,“ myslí si lékařka.

Lékařka očkuje vakcínami AstraZeneca a Moderna, které průběžně dostává od Moravskoslezského kraje. Ne všude ale spolupráce funguje tak dobře. Vůbec nejhorší je v Ústeckém a Pardubickém kraji. Tam i proto, že očkovací centra vznikají v místech, kde by být neměla, myslí si předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Očkovací centrum v Jevíčku

„Třeba Jevíčko má asi 2700 obyvatel. Jsou tam praktičtí lékaří, kteří by rádi očkovali, ale nedostanou vakcíny. Zároveň tam vzniká centrum, jehož ředitelka vyzývá lékaře, aby si rozmysleli, jestli ty lidi, pro které nemají vakcínu, naposílali do očkovacího centra. Tam je to boj o pacienty i vakcíny,“ popisuje Šonka.

Sputnik V by mohl v Česku rozvážet Avenier, píší Rusové. O vakcíně jednala i ambasáda v Moskvě Číst článek

V Pardubickém kraji přitom ordinuje i praktický lékař, který vyočkoval vůbec nejvíc dávek v Česku, a to přes tři tisíce.

„Je to sice praktický lékař, ale má očkovací centrum. Ostatní lékaři pro své pacienty vakcíny nedostávají, je jim řečeno, že nesmí naočkovat nikoho, kdo není jejich registrovaným pacientem. Ale pokud si někdo založil takhle očkovací centrum, tak může očkovat lidi z centrálního systému. Na tomto příkladu se dokreslí ten nepoměr rozdělování vakcín,“ vysvětluje předseda praktických lékařů Šonka, jak je to možné.

230 praktiků

Na Pardubicku se do očkování zapojilo na 230 praktických lékařů a podle náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaely Matouškové dostali veškeré dodávky AstraZenecy. Přesto tam na očkování v ordinacích stále čeká 4 a půl tisíce lidí nad 80 let, pokračuje Matoušková.

„Pokud by vakcíny nestačily, tak jsme rozhodnuti poskytnout praktikům i část moderny, kterou ale musíme využít i pro druhé očkování v očkovacích místech,“ líčí.

O Modernu se s praktiky už teď dělí třeba Jihomoravský nebo Zlínský kraj, které k nim jsou nejvstřícnější. Třeba na Zlínsku se k očkování registrovalo 229 lékařů, vakcíny už dostali všichni, říká mluvčí kraje Soňa Ličková.

„Celkem lékaři dostali 18 tisíc dávek, do ordinací praktiků míří veškeré dodávky AstraZeneca, ve Zlínském kraji je doktorům uvolněna také vakcína Moderna,“ přibližuje Ličková.

V některých regionech ale podle Šonky lékaři nedostávají ani veškeré dodávky AstryZenecy, jak bylo původně v plánu. Její přerozdělování v Ústeckém kraji, který kvůli spolupráci praktičtí lékaři také kritizují, vysvětluje tamní koordinátor Petr Severa

„Je třeba si uvědomit, že třeba v Masarykově nemocnici máme v rezervační listině 4 tisíce klientů, kteří čekají v rizikových skupinách na očkování, čili nelze předpokládat, že bychom 100% všech dávek od AstraZenecy automaticky dali praktickým lékařům. Budeme to dělat do té doby, dokud každému praktikovi v kraji nedojde aspoň jeden balíček,“ říká Severa.

Přerozdělování dávek

Na základě jakého klíče probíhá přerozdělování vakcín mezi praktiky, popisuje národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová.

„Ministerstvo zdravotnictví rozdělí dávky v rámci kraje a ty jsou poté přiřazovány těm, kteří mají největší počet registrovaných pacientů v rámci kraje,“ vysvětluje.

Situace by se měla zlepšit v druhé polovině dubna, kdy má do Česka začít proudit i jednodávková vakcína Johnson and Johnson, která půjde přímo k praktickým lékařům.