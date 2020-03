ONLINE: V Česku je 35 lidí nakažených koronavirem, první případ potvrdil Zlínský kraj

V Česku je nyní 35 lidí nakažených novým typem koronaviru. Oznámil to v pondělí odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Mezi nakaženými je také dvanáctiletý chlapec. Ve Zlínském kraji je podle hejtmana Jiřího Čunka z KDU-ČSL pak první potvrzený případ nákazy koronavirem. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdila i ředitelka krajské hygienické stanice Eva Sedláčková. Praha/Zlín 15:11 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prvním pacientem s novým koronavirem ve Zlínském kraji je žena z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku (Ilustrační foto) | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters

„Máme hlášeny tři nové případy. Jeden ze Zlínského kraje, jedná se o ženu ročník 1978, která byla na dovolené v Trentinu v Itálii,“ uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Další dva hlásí Bulovka. Muž ročník 2008, který je v rodinné vazbě na již nakaženého z Itálie, je v domácí karanténě. Poslední nově potvrzený je muž ročník 1975, vrátil se z italské Lombardie, je taktéž v domácí karanténě. Celkem je v tuto chvíli u nás 35 potvrzených případů,“ dodal.

Mírné příznaky

Prvním pacientem s novým koronavirem ve Zlínském kraji je žena z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, která se v sobotu vrátila z lyžování v Trentinu, v Itálii pobývala ve skupině lidí.

„Byla lyžovat s rodinou. Nebyl to zájezd, ale rodinná dovolená. Vrátila se 7. března. Nechali jsme ji otestovat a dnes vyšly výsledky pozitivní,“ upřesnila ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková.

Žena je nyní v domácí karanténě, příznaky onemocnění má mírné. Podle Sedláčkové měla jen drobné respirační obtíže. „Budeme nyní zjišťovat, kde žena byla, kde pobývala,“ uvedla Sedláčková.

Hygienici mimo domácí karantény ještě zvažují, že by ženu mohli převézt na infekční oddělení zřejmě do Uherského Hradiště nebo třeba do Nemocnice Na Bulovce.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje v pátek vyzvala všechny lidi, kteří z Itálie přijíždějí domů, včetně těch bez zdravotních obtíží, aby se obrátili na telefonní linky stanice, případně vyplnili dotazník na jejích webových stránkách.

Od soboty ministerstvo zdravotnictví zavedlo opatření, které dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují. Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě.

