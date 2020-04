Sněmovna schválila další opatření kvůli koronaviru. Osoby samostatně výdělečné činné dostanou 25 000

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Vládní návrh v úterý ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Finanční úřady o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Praha 22:27 7. 4. 2020 (Aktualizováno: 22:43 7. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ivnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Pro schválení příspěvku hlasovalo všech 102 přítomných poslanců. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let.

Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Sněmovna za souhlasu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) přijala pozměňovací Zbyňka Stanjury (ODS) a Romana Kubíčka (ANO), aby bylo možné žádat o příspěvek e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis.

K podání žádosti by tak postačilo mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář. Má to zabránit tomu, aby živnostníci museli chodit na poštu nebo na finanční úřad. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura odhadl, že by na úřady přišlo asi půl milionu lidí. Návrh podporovala i Komora daňových poradců.



Oba poslanci uspěli i s dalším návrhem, který rovněž podporovala daňová komora. Jde o to, že ošetřovné vyplacené letos OSVČ nebude podléhat dani z příjmů. Sněmovna podpořila i technický a zpřesňující návrh Romana Onderky (ČSSD), jinak všechny ostatní návrhy odmítla.

Ministryně Schillerová také řekla, že na příspěvek dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 korun měsíčně a současně podniká.

Zato u lidí, kteří si na dohodu vydělají méně než 10 000 korun, a tudíž se z jejich výdělku neodvádí pojistné, ale současně nepodnikají, je podle ministryně problém, protože nejsou evidováni. Podotkla však, že stále existuje systém státní sociální podpory, na který se můžou obrátit o pomoc.

Původní návrh vyžadoval, aby živnostníci doložili meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí minimálně o deset procent. Další podmínkou byly loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun. Vládní návrh se ale setkal s kritikou opozice i podnikatelů, kteří mu vytýkali, že na něj dosáhne málo lidí. Ministerstvo ho proto přepracovalo a poslanci předlohu přijali v pozměněném znění. Pokles příjmů už nebude třeba dokládat.