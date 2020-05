Vojtěch: Nechystáme omezení svobod, ale chceme přesněji vydefinovat kompetence ministerstva

Ministr zdravotnictví by mohl v budoucnu sám rozhodovat o uzavření obchodů nebo omezení veřejné dopravy. Počítá s tím návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Návrh ale kritizují zástupci opozice. Podle nich je nebezpečné, aby takové kroky měl v rukou jen jeden člen vlády. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale v Ranním Interview Radiožurnálu řekl, že jde jen o přesnější vydefinování kompetencí. Praha 9:41 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč s touto změnou přichází vláda právě teď? Je to reakce na rozhodnutí soudu, který na konci dubna řekl, že vláda při omezování podnikání nebo pohybu musí postupovat podle krizového zákona?

Úplně si nemyslím. Samozřejmě tento zákon – zákon o ochraně veřejného zdraví – plně aplikujeme až nyní, při této pandemii. Je třeba si uvědomit, že nikdy jsme tady podobné věci nečelili, a je jasné, že vidíme, že jsou tam nějaké nedomykavosti, například v tom směru, že zákon sice vydefinovává například epidemiologicky závažné provozy a činnosti, ale nedává již ministerstvu možnost je regulovat. Týká se to třeba právě kadeřnictví, týká se to bazénů a podobně.

A to jsou věci, které si myslím, že by v tom zákoně měly být a že by ministerstvo mělo mít možnost je regulovat právě svým mimořádným opatřením. A v tomto směru si nemyslím, že je to nějaký zásadní zásah do základních lidských práv a svobod. To skutečně nechystáme, ale chceme zkrátka vydefinovat přesněji kompetence ministerstva v této věci.

Podle návrhu novely byste jako šéf resortu zdravotnictví v budoucnu mohl rozhodovat třeba o uzavření obchodů nebo zákazu hromadných akcí. Čím byste obhájil, že o takto klíčových otázkách by rozhodoval jen jediný člen vlády, potažmo vy?

Ale už dnes v tom zákoně je celá řada kompetencí, že můžeme i podle současného znění zákona zakazovat a omezovat divadelní představení, sportovní akce, shromáždění a podobně. Takže to není úplně nic nového. Spíše zpřesňujeme pravomoci, ne že bychom je nějakým způsobem zásadně rozšiřovali. A skutečně se to týká těch epidemiologicky závažných provozů.

Nikdo nechce omezovat pohyb osob nebo zakazovat pohyb osob, ale chceme skutečně vydefinovat provozy a činnosti, které jsou epidemiologicky závažné, kde se koncentruje větší počet lidí, kde se epidemie může šířit, a ty mít možnost nějakým způsobem regulovat.

Když premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli ve vysílání Radiožurnálu řekl, že bude navrhovat, aby o zmiňovaných opatřeních dál spolurozhodovala celá vláda, k čemu to tedy je?

Je třeba si říci, že mimořádná opatření, která byla přijata ministerstvem v minulosti, vždy šla na vládu a vždy je vláda brala na vědomí a byla projednávána s vládou. Takže v tomto směru se úplně nic nemění. Ale samozřejmě pokud si vláda vymíní, že chce o mimořádných opatřeních rozhodovat, chce o nich vědět, tak v tomto směru není žádný problém. Ale spíše je to otázka kompetencí a do jakých oblastí ministerstvo zdravotnictví může zasahovat. Z našeho pohledu by to mohly být právě ty provozy, které mají potenciál, že mohou být rizikové z hlediska epidemiologického šíření nemoci, nikoliv z hlediska omezování nějakých základních lidských práv a svobod.

Vakcína od tří institucí

Ministerstvo zdravotnictví a další instituce dopoledne představí vyvíjenou českou vakcínu na nemoc covid-19. Potvrdil nám to náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Jak je vývoj daleko?

V pondělí to budeme prezentovat se třemi institucemi. V zásadě jsme na začátku, jsme ve fázi laboratorního vývoje, to znamená, že nyní probíhá výzkum v laboratořích a pak budou následovat další fáze testování na zvířatech. A pokud vše dobře půjde, tak přijde další klinické hodnocení na konkrétních pacientech. Ale samozřejmě jsme na začátku a ještě nás čeká cesta, ale myslím si, že je dobře, že se Česká republika zapojuje do pelotonu zemí, které usilují o vývoj vlastní vakcíny, a v tomto směru budeme v pondělí tento projekt představovat.

Na čem je tato vakcína založená?

Vakcína je takzvaná inaktivovaná vakcína. Je to věc, která není některak mimořádná. Takto se vakcíny tvoří a dělají to lidé, kteří s tím mají zkušenost – v práci s viry – jako je například Státní zdravotní ústav nebo IKEM nebo Ústav hematologie a krevní transfuze – to jsou ty tři organizace, které na tom pracují.

Podle Prymuly je ve světě vyvíjeno přes 80 typů vakcín a některé by se mohly testovat v Česku. Jsou už uzavřené nějaké konkrétní dohody na tomto testování?

Zatím nikoliv. Je pravdou, že samozřejmě sledujeme situaci. Je celá řada výzkumných týmů, ale v tuto chvíli nemáme nic úplně konkrétního, žádný konkrétní projekt. Samozřejmě je jasné, že tak, jak se vývoj bude vyvíjet třeba z hlediska klinického hodnocení, tak podobně, jako jsme využili lék remdesivir, který je také ve fázi klinického hodnocení – je to experimentální léčba – tak podobně budeme usilovat o například nějaké vakcíny, které budou takto hodnoceny v rámci zkoušení na některých pacientech.