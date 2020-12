‚Jeho pozice nebyla silná.‘ Vzestup, klopýtání a pád exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

Z ministra zdravotnictví ministrem covidu. Tak popsal Adam Vojtěch proměnu své agendy, která přišla s nástupem pandemie koronaviru na jaře roku 2020. Tehdy 33letý právník do té doby v čele resortu řešil klasická témata. Vyměnil několik ředitelů nemocnic, nastartoval elektronizaci zdravotnictví, spustil e-recept nebo lékový záznam. Letošní rok ho ale ve funkci šéfa resortu zdravotnictví postavil do těžké situace. Příběhy 2020 Praha 16:06 25. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Byla neděle 1. března a tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci oznámil, že u tří Čechů se potvrdil koronavirus. Jeho práce v čele ministerstva zdravotnictví tím dostala zcela jiný směr.

Česko nebylo připraveno. Chyběly ochranné pomůcky i kapacity pro testování. Vojtěch se dostal pod velký tlak ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Příběhy roku 2020. Poslechněte si, jak se do něj zapsal bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

„Nebuďte slušnej. Řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník. Vy jste moc hodnej,“ vložil se do jedné z tiskových konferencí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Donutil tak Vojtěcha říct, od koho dostal chybné informace o lékařce, která se po odběru vzorků pacientovi měla ocitnout v karanténě.

„Pozice Vojtěcha nebyla příliš silná, protože byl ve vládě pouze z vůle premiéra. Andrej Babiš má nepolitický podivný způsob obsazování ministerských křesel. Jsou to lidí, kteří ani nejsou členy strany, což byl i tento případ. Nepůsobí dojmem jako svébytní ministři, ale jako asistenti premiéra,“ říká komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.

Demonstrace a kritika

Problémů dál přibývalo. Začátkem léta se koronavirus rozšířil v Moravskoslezském kraji. Lidé vyšli do ulic. Vadilo jim, že přísná hygienická opatření přišla ze dne na den a že stát nezavřel doly dříve.

„Ve finále je stát vinen za to, že tam je ohnisko epidemie,“ znělo na demonstraci.

A kritikou nešetřili ani politici. „Nefunguje chytrá karanténa,“ shodla se v televizi Prima poslankyně Jana Černochová (ODS) s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

Srpnové zavedení roušek

V srpnu Vojtěch oznámil, že od září se budou roušky nosit ve všech vnitřních prostorech i ve školách a v obchodech.

„Musím říct, že jsem v šoku z toho, co vypadlo z ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí,“ reagoval na to ale premiér Babiš, a tak se roušky nakonec nezavedly.

O měsíc později, 21. září, Adam Vojtěch rezignoval. V čele resortu stál bez dvou měsíců tři roky. Když opouštěl svoji kancelář, aby ji uvolnil Romanu Prymulovi, zaměstnanci ministerstva mu dlouze tleskali.

O měsíc později byla epidemická situace v Česku jednou z nejhorších na světě. Denně přibývalo 15 tisíc lidí s diagnózou covid-19. Premiér Babiš následně připustil, že v září situaci podcenil.