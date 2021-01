Českou nemocnici opět napadli hackeři. Úřady tají, o jaké zařízení se jedná

Další českou nemocnici napadli hackeři. Podle kyberbezpečností společnosti Check Point útočníci využili vyděračský virus ransomware a zašifrovali některé systémy zdravotnického zařízení. Útok potvrdil i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. O jakou nemocnici jde, úřady nezveřejnily. Praha 7:58 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střední Evropa zaznamenala nárůst kybernetických útoků o 145 procent | Foto: Lewis Ngugi | Zdroj: Fotobanka Unsplash

„Na konci minulého týdne došlo ke kompromitaci jednoho zdravotnického zařízení. Je tam ransomware. Hrozí, že útočníci budou vyžadovat nějaké výkupné za data. Víme, že to postihlo i některé z informačních systémů. Zatím ale není jasná auditní zpráva, takže detaily nemáme k dispozici,“ řekl Radiožurnálu Pavel Řezníček ze společnosti Check Point. Kyberúřad podrobnosti k útokům ale nesděluje.

„Koncem minulého týdne jsme obdrželi informace o kybernetickém bezpečnostním incidentu a zabýváme se jím,“ odpověděl na náš dotaz mluvčí úřadu Jiří Táborský.

Hackeři se na zdravotnická zařízení zaměřují dlouhodobě. Kyberúřad na to upozorňoval už ve své výroční zprávě za rok 2019. V posledních dvou měsících své útoky podle společnosti Check Point ještě zintenzivnili. Ve střední Evropě zaznamenala nárůst o 145 procent. Kyberúřad větší počet hackerských útoků na zdravotnická zařízení nezaznamenal. Ze zákona mu útoky ale musí hlásit jen šestnáct největších nemocnic v Česku. Letos jich přibyde dalších asi třicet.

Podle Pavla Řezníčka z Check Pointu jsou ale nemocnice stále špatně zabezpečené. „Zejména pro ty menší nemocnice je to poměrně tvrdý oříšek, protože pracně shání peníze vůbec na provoz a vylepšení služeb pro pacienty. Na kybernetickou bezpečnost, případně odborníky už ten rozpočet samozřejmě nevychází.“

Pod kyberzákon by měly nově spadat i menší nemocnice. Nová kritéria budou úřady užívat už od ledna Číst článek

Nemocnice jsou pro hackery lákavým cílem. Pracují s citlivými daty pacientů a mají často zastaralé systémy. Vyřazení nemocnice z provozu navíc může ohrozit lidské životy. To vše jsou důvody, proč by nemocnice mohly být ochotnější zaplatit výkupné za případné dešifrování svých dat. Navíc při současné pandemii koronaviru je situace o to náročnější. V Česku zatím nejsou známé žádné případy, kdy by nemocnice útočníkům výkupné opravdu zaplatila.

Přesto jsou jejich ztráty v řádech milionů korun. V roce 2019 hackeři použili ransomware Ryuk a na několik týdnů vyřadili nemocnici v Benešově. Zašifrovali jí systémy a požadovali výkupné. Nemocnice nezaplatila, většinu dat obnovila ze záloh. Přesto kriminalisté škody vyčíslili na 60 milionů korun. Loni hackeři úspěšně zaútočili i na Fakultní nemocnici v Brně nebo Ostravě. Jiné než materiální škody v Česku nezpůsobili.

Loni v listopadu ale v německém Düsseldorfu zemřela žena při převozu z nemocnice, kterou hackeři vyřadili z provozu. Ve světě jsou již zaznamenané i případy, kdy útočníci využili k vydírání zdravotnickou dokumentaci ukradenou při hackerském útoku. Pacientům psychoterapeutického centra ve Finsku začaly loni na podzim chodit vyděračské emaily, že pokud nezaplatí, riskují zveřejnění svých zdravotních údajů.