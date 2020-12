Konec prodeje nápojů v kelímku. ‚Cílem je, aby lidé nepopíjeli na vánočních trzích,‘ zdůvodňuje Blatný

Kavárny a další podniky nesmějí od čtvrtka prodávat do kelímku nejen alkohol, ale i kávu nebo čaj. V první chvíli nebylo jasné, zda nešlo pouze o nešťastnou formulaci. To ale ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) popřel. „Není to omyl, ale záměr,“ prohlásil.

Praha 13:06 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít