Buď bude vláda komunikovat, nebo musí nouzový stav skončit, říká hejtman Kuba

„Nám se tady stal nouzový stav symbolem něčeho, co lidé nesnáší a poměrně oprávněně, protože vláda ty věci špatně komunikuje," říká Martin Kuba, Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje. Praha 22:27 15. února 2021

Proč se hejtmani neobejdou bez nouzového stavu? Co by se stalo, kdyby dnes přestal platit?

Byly jsme vystaveni situaci, kdy si pro něj vláda nebyla schopna zajistit dostatečnou podporu a byli jsme donuceni tuto situaci řešit. Máme tu nevýhodu, že republika na tom není všude stejně. To znamená, že jsme do těch jednání vstupovali, kdy někteří hejtmani byli na 100 procent přesvědčeni, že ho nutně potřebují, protože to rozvolnění, které by bez nouzového stavu přišlo, by bylo poměrně masivní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obchody a kadeřnictví by se mohly otevřít, protože je hygieny umí kontrolovat. Noční vycházení bych ale nechal zakázané, říká Kuba

Jihočeský kraj by si postupné rozvolnění mohl dovolit, ale ne tak masivní, protože konec nouzového stavu by Ministerstvu zdravotnictví nařizoval řídit se pouze podle zákona o ochraně veřejného zdraví a to rozvolnění by bylo příliš velké. Chtěli jsme, aby bylo postupné a abychom udrželi jednotný postup krajů.

Ministerstvo zdravotnictví může ta nezbytná opatření vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak velký je rozdíl oproti tomu nouzovému stavu?

Jde o to, jaká opatření může vyhlásit a v jakých mantinelech se pohybuje. To do určité míry dává ten nouzový stav. Nám se tady stal nouzový stav symbolem něčeho, co lidé nesnáší a poměrně oprávněně, protože vláda ty věci špatně komunikuje. I za nouzového stavu ale může otevřít maloobchody, malé provozovny a nechat některé rizikové provozy zavřené.

Já to ukážu na dvou příkladech. V nouzovém stavu vláda může lidem povolit vycházení v noci – my ho máme zakázané – a také může otevřít obchody. Kdybych si měl já z těchto dvou možností vybrat, tak bych otevřel obchody, kadeřnictví a malé provozovny, protože je hygieny umí kontrolovat. Noční vycházení bych ale nechal zakázané, protože noční život je větším rizikem pro přenos infekce.

Jednou z podmínek Asociace krajů bylo přijetí příslušného pandemického zákona. Vláda ho schválila, ale je víceméně totožný s návrhem ze 7. května. Proč už dávno neprošel legislativním procesem?

To já neumím říct. Brali jsme to jako nutnou legislativu, o které jsme dostali od vlády informace, že by měla upravovat opatření v průběhu pandemie. Pro Českou republiku je to nová zkušenost a řídit ty věci právě v tomhle režimu je důležité.

Jsem rád, že se ukazuje, že to nebyla dohoda úplně planá, protože vláda naše požadavky plní. Buď splní to, co chceme a bude komunikovat, nebo musí skončit nouzový stav, protože je úplně jasné, že ho zneužívá, nechce nás poslouchat a musí za to být zodpovědná.