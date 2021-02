Premiér není v karanténě, protože je očkovaný, tvrdí nemocná šéfka Úřadu vlády. Hygienička nesouhlasí

Ředitelka Úřadu vlády Tünde Bartha se nakazila koronavirem, ještě v pátek přitom doprovázela premiéra Andreje Babiše (ANO) na cestě do Maďarska. Premiér do karantény nešel a nadále pracuje, jak upozornil server Seznam Zprávy. Bartha to zdůvodnila tím, že Babiš je už naočkovaný dvěma dávkami vakcíny. „Na očkované se ještě karanténa v tomto případě bohužel vztahuje,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová. Praha 16:46 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Premiéra Andreje Babiše (ANO) hygienici už podruhé během několika měsíců vytrasovali jako kontakt osoby nakažené koronavirem. Minulý pátek s ním na návštěvu Maďarska letěla šéfka Úřady vlády Tünde Bartha, u níž se covid-19 potvrdil.

„Mohu potvrdit, že se třetí den se léčím s covidem. První příznaky jsem pocítila v pondělí,“ řekla pro Seznam Zprávy Bartha. Server uvádí, že i někteří další blízcí spolupracovníci premiéra jsou v karanténě a čekají na testy.

Předseda vlády ale i tak pokračuje v práci. Ve středu byl na návštěvě Srbska, ve čtvrtek se účastní jednání Poslanecké sněmovny, která řeší prodloužení nouzového stavu.

Proč nenastoupil do karantény? „Pan premiér do karantény nemusí díky tomu, že má již obě dávky očkování a od druhé dávky má sedmidenní odstup. Tím je chráněný. Situaci jsem hned konzultovala s paní hlavní hygieničkou Rážovou a s panem profesorem Prymulou,“ uvedla šéfka Úřadu vlády.

‚Karanténa stále platí‘

S takovým výkladem nesouhlasí ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Na očkované se ještě karanténa v tomto případě bohužel vztahuje, ale do budoucna se počítá s tím, že to tak nebude,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Podle ní již sice hlavní hygienička Jarmila Rážová vydala metodický pokyn, který počítá s tím, že očkovaní nebudou muset být pravidelně testovaní či uzavíraní do karantény. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se hygienické stanice při trasování řídí, ale zatím zůstalo nezměněné.

To potvrdila rovněž mluvčí hygieny Středočeského kraje Dana Šalamunová. „Nemůžeme s určitostí říci, že člověk po očkování se už nikdy nemůže nakazit a nemůže být infekční. V tuto chvíli tedy platí, že i když je někdo očkován, tak stejně po kontaktu s pozitivním do karantény musí,“ vysvětlila pro Seznam Zprávy.

I podle poradce premiéra Romana Prymuly, který byl také s premiérem v Maďarsku, musí být naočkovaní lidé v tuto chvíli v karanténě. Neplatí to prý bezvýhradně.

„Výjimku mají ti, kteří jsou po druhé vakcíně a při kontaktu s nakaženým mají nasazený respirátor. S paní Barthou jsem byl v kontaktu, ale měl jsem respirátor. Proto nejsem v karanténě,“ řekl serveru iROZHLAS.cz již naočkovaný epidemiolog.

Prymula si zároveň myslí, že do budoucna by lidé, kteří jsou očkováni, do karantény chodit neměli. „Jinak by celý systém postrádal logiku.“

Nová pravidla?

Nová pravidla by měla začít platit až od pátku 12. února. Dosud museli lidé do karantény, jen pokud se setkali s nemocným na dobu delší než patnáct minut, byli od sebe na vzdálenost menší než dva metry a zároveň neměli ochranu úst a nosu.

Při podezření na jakýkoli typ mutace mohou ale hygienici poslat do karantény i člověka, který na sobě při kontaktu měl respirátor nebo ústenku.

Premiér Babiš se už jednou karanténě vyhnul, a to poté, co se začátkem září účastnil jednání s hlavní hygieničkou Rážovou. U té se nákaza následně potvrdila.

„Jednání vypadalo jako vždy tak, že Úřad vlády sedí na jedné straně a naši hosté na druhé. Stále nosím respirátor FFP2, měl jsem ho po čas celého jednání a od paní Rážové asi čtyři metry. Samozřejmě větráme, je to místnost s vysokými stropy,“ uvedl tehdy pro Radiožurnál.

Naopak hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) po kontaktu s nakaženým do karantény preventivně šel. I když byl před dvěma týdny doočkován druhou dávkou vakcíny proti covidu-19.

Odůvodnil to tím, že nelze vyloučit, že očkovaný člověk nemůže být nakažený. „Protože tato vakcína vás v podstatě ještě neochrání před nákazou. Vakcína je certifikována pouze na to, že 95 procent lidí nedostane střední nebo těžký průběh nemoci,“ řekl ČTK.