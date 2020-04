Babiš: Rozhodující budou následující 4 dny. Nesmíme polevit ani v nošení roušek, ani v omezení pohybu

Velikonoce, kdy řada lidí má čtyři dny volno a navíc má být teplé počasí, budou klíčovým obdobím pro pandemii koronaviru v Česku. Ve svém druhém mimořádném projevu to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V proslovu požádal občany, aby zůstali doma, nosili roušky a drželi rozestupy. Praha 20:07 9. 4. 2020 (Aktualizováno: 20:18 9. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je nesmírně důležité, abyste i o Velikonocích dodržovali pravidla. Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím vás všechny buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla. Noste roušky a dodržujte rozestupy. Zkrátka, chovejte se odpovědně. Je to nesmírně důležité pro nás pro všechny a celou zemi,“ řekl Babiš.

Zopakoval, že letos nebude možné koledovat a účastnit se bohoslužeb. Ty však bude možné sledovat online nebo v televizi.

Premiér také vkládá velkou naději do takzvané chytré karantény. „Ve spolupráci našich epidemiologů, hygieniků, laboratoří, ajťáků a vojáků vznikl projekt, který nám pomůže se zase navrátit do normálního života. Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny. Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky Chytré karanténě. A to znamená testovat, testovat a znovu testovat. Až 20 tisíc lidí denně,“ řekl šéf hnutí ANO.

I ve čtvrtek věnoval premiér velkou část projevu poděkování „lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům“. Tentokrát si ale vzpomněl i na další profese.

„Děkuji ale taky všem prodavačkám, pošťákům, kurýrům, všem řidičům, všem, kdo nás zásobují potravinami a přepravují lidi. Taky všem kamioňákům. Děkuju všem, co pomáhají lidem bez domova. Jídelnám, kavárnám, restauracím a bistrům, které zdarma rozdávají jídlo. Všem nadačním fondům, dobrovolníkům a lidem, kteří organizují sbírky. Děkujeme za vaši solidaritu,“ dodal Babiš.

Kdy přesně mimořádná opatření skončí, šéf vlády neví. Podle něj ale máme dobře nakročeno. „Proto nesmíme přestat a v žádném případě polevit. Rozhodně vám nechci a nebudu lhát, takže musím s plnou odpovědností říci, že nevíme, kdy tahle pandemie opravdu skončí. Děláme ale všechno pro to, aby to bylo co nejdřív,“ dodal na závěr.