Volné termíny na antigenní testy jsou v Praze až mezi svátky. Někde budou fungovat i na Štědrý den

Volné termíny k objednání na antigenní test v nemocnicích v Praze jsou podle rezervačních systémů nemocnic až po vánočních svátcích. Například k testům ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN), ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) a v Motole se mohou zájemci hlásit nejdříve na úterý 29. prosince, vyplývá ze stavu objednávek k úterní 11. hodině. Odběrová místa mají ve svátky také upravené provozní doby, uvádějí nemocnice na svých webech. Praha 14:21 22. prosince 2020

Ve VFN a v Motole budou na Štědrý den a na svátek svatého Štěpána zájemce testovat od 8.00 do 12.00. Ve stejném čase budou zdejší odběrová místa otevřená také v neděli 27. prosince a na Silvestra.

V pátek 25. prosince a na Nový rok bude zavřeno, jak je uvedeno na webu těchto zařízení. Na dvou odběrových místech VFN se lze v běžné dny nechat otestovat od 7.30 do 17.30, a to i bez předchozí rezervace.

V Motole je běžná provozní doba místa, kde provádí antigenní testy, od 7.00 do 17.00, PCR testy zde ve všední dny mohou zájemci podstoupit od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 15.00. Nutná je však předchozí rezervace v objednávkovém systému, stejně jako v Thomayerově nemocnici.

Odběrové místo FNKV v ulici Ruská, kde testují veřejnost antigenními testy, bude mít na první svátek vánoční a na Nový rok rovněž zavřeno. Časy k objednání na antigenní test jsou k dispozici až po vánočních svátcích, přičemž je nezbytná předchozí rezervace.

PCR testy provádí lidem s žádankou i samoplátcům v odběrovém místě v ulici Šrobárova, kde se testuje přímo z automobilu. Toto drive-in odběrové místo bude uzavřené i na Štědrý den.

Naopak v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) bude odběrové místo pro antigenní testování otevřeno i 25. prosince a 1. ledna. Stejně jako 24. a 26. prosince se bude testovat od 8.00 do 12.00, jak je uvedeno na webu.

Ostatní všední dny lze testy ve stanu polní nemocnice podstoupit od 8.00 do 18.00, o víkendu je provozní doba o dvě hodiny kratší. I zde je nyní možné si termín antigenního testování objednat až ve volných termínech v následujícím týdnu, jak vyplývá ze systému k tomu určenému.