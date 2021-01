Centra nahlásila 61 474 očkovaných proti covidu, řekl Babiš. Do Česka přišlo přes 169 tisíc dávek

V Česku bylo podle odhadů očkováno proti covidu-19 70 tisíc až 75 tisíc osob. Oficiálně nahlášeno z očkovacích center bylo 61 474 lidí. Novinářům to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě očkovacího centra v Brně. Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo přes 169 tisíc dávek, z nich 71 tisíc toto úterý a podobný objem dávek se očekává příští týden. Brno 14:05 13. 1. 2021 (Aktualizováno: 14:44 13. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš navštívil záložní nemocnici v Brně | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Dnes v 16.00 zasedne vláda, která rozhodne, že všichni, kdo očkují, budou mít povinnost ve stejný den nahlásit do ISIN ÚZISu, kolik lidí naočkovali,“ uvedl Babiš. Systém ISIN, tedy Integrovaný systém infekčních nemocí, spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Hlásí se do něj také například veškeré informace kolem testování.

Právě kvůli pozdnímu hlášení z očkovacích center se podle něj pravidelně nezveřejňují data. „Je potřeba zajistit, aby jak skladové hospodářství i vykazování dávek bylo jednotné a přesné,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Šéf správy rezerv: materiál pro očkování proti covidu, který pořizujeme, má sloužit hlavně jako zásoba Číst článek

Od neděle navíc budou první lidé dostávat druhou dávku vakcíny. „Takových lidí budou stovky a tisíce. Tudíž potom bude správné vykazovat nikoliv naočkované osoby, ale naočkované nebo vydané dávky,“ dodal Blatný. Sám se nechá druhou dávkou očkovat v neděli ve Fakultní nemocnici v Brně.

V některých krajích, například Zlínském nebo Moravskoslezském, chtějí rovnou předávat vakcínu i praktickým lékařům, aby očkovali své registrované pacienty nad 80 let. Původně se s tím nepočítalo, praktičtí lékaři měli v ordinacích používat až látku od firmy Astra Zeneca, která se zatím do ČR nedodává. „Ministerstvo zdravotnictví tomuto nebrání, naopak to podporuje,“ řekl k tomu Blatný.

Až bude dost vakcíny, bude to podle ministra Blatného až 100 tisíc dávek denně. Polovinu by měli očkovat právě praktičtí lékaři. Podle dat srovnávajících rychlost očkování v různých zemích byl průměr Evropské unie k 12. lednu 0,76 na 100 tisíc lidí. Ve Francii a Finsku to bylo 0,29, Řecku 0,54, Rakousku 0,59, Irsku 0,71 v Německu a Polsku 0,82, Maďarsku 0,9, v Estonsku 1,02 a v Dánsku 2,02. Česko by z nahlášených mělo 0,67 a z odhadů premiéra až 0,75. Izrael má naočkováno přes 22 na 100 tisíc obyvatel.