Proč by někdo odcházel? Lidé by nám měli děkovat, zachránili jsme tisíce životů, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětloval, proč vláda urychlila rozvolňování opatření v boji s koronavirem. „Původně jsme chtěli uvolňovat prodejny do 200 metrů, ale komunikujeme s podnikateli a firmami. A změnili jsme to,“ vysvětluje Babiš.

Vláda také otevřela hranice, ale odjet ze země podle premiéra stejně spíše nepůjde. „Cestování do zahraničí je pouze teorie. Nepustí vás,“ říká předseda vlády.

V souvislosti se čtvrtečním rozhodnutím městského soudu vláda rozhodla, že požádá o prodloužení nouzového stavu. Chybu podle premiéra ministři neudělali. „Proč bychom odcházeli? Čekal bych, že veřejnost poděkuje, že jsme zachránili tisíce životů, vzpomeňte si, jak to bylo v Itálii," říká Babiš v rozhovoru, jehož celé znění přinášíme.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o rychlejším rozvolnění mimořádných opatření a tak se ptejme na základě čeho? Jsou nějaké nové poznatky o koronaviru a jeho šíření, nebo to je výsledek klesající nákazy po Velikonocích?

Avizovali jsme, že pokud se situace vyvine příznivě, a taky jsme netrpělivě čekali, jak dopadnou Velikonoce, jestli to bude mít nějaký dopad, vzpomeňte si na různé kritiky, hobbymarkety, jak jsme to ve čtvrtek otevřeli, a to se neprokázalo. Takže za čtvrtek máme jenom 55 nově nakažených.

A jen pro vaši informaci jsem byl v pátek ráno pozván do nejlepší společnosti z hlediska řešení koronaviru na světě. Takže jsme od devíti ráno měli společnou videokonferenci s premiérem Austrálie, premiérem Izraele, Řecka, Norska, Dánska, Rakouska. Celosvětově se ví, že tyto země to zvládly nejlépe, a Česká republika je všude na světě dávána za příklad. Pokud jsme zrychlili uvolnění, tak jsme to zrychlili na základě epidemiologických dat. A taky jsme to tak avizovali, že pokud se situace vyvine dobře a taky máme menší počet lidí, kteří jsou v nemocnicích, tak uvolníme ekonomiku, protože nás to samozřejmě stojí obrovské peníze. Myslím, že všichni po tom volají, abychom se postupně vrátili do normálního života, jaký byl před tím, než přišel ten vir.

Jenom si to upřesním. Bylo tohle uvolnění v souladu s doporučením týmu, který na ministerstvu zdravotnictví vede epidemiolog Rastislav Maďar?

Ano, samozřejmě. Pan Maďar nebo pan Prymula jsou v týmu, ale samozřejmě hlavní slovo má a interpretuje to na vládě pan ministr Vojtěch. Ale s těmito lidmi mluvím pravidelně, protože se pravidelně účastním týmu, hlavně chytré karantény. Mimochodem kolegové ráno, jak jsme se o tom bavili s pány premiéry, se zajímali, jak to děláme, a myslím si, že se na to připravujeme velice dobře od 1. května, takže spolu mluvíme stále. Od rána do večera.

Mluvil jste o tom, že jste byl v té nejlepší společnosti, měl jste videokonferenci prezidentů a premiérů Evropské unie. Vycházelo rozhodnutí i z této debaty? Konzultovali jste nějak napříč Evropou, jak budou státy karanténu rozvolňovat?

Určitě. Byl jsem stále v kontaktu hlavně s premiéry sousedních zemí. Mimochodem, Česká republika, hlavně naši lidi se proslavili na světě tím, že ušili roušky, ale my tím, že jsme je zavedli povinně. To si myslím, že byla ta největší výhoda. Potom po nás to začali někteří opakovat. Byl jsem v pravidelném kontaktu s premiérem Polska, Slovenska, Maďarska a Rakouska a dalšími, ještě na začátku s italským premiérem. Takže samozřejmě jsme to konzultovali a taky konzultujeme rozvolňování, protože tady s Rakouskem a Německem jdeme velice těsně vedle sebe. A se Slovenskem taky. Slováci například rozvolňování podmínili tím, že na 20 metrů čtverečných může jít do prodejny jenom jeden člověk. Teď otevřeme obchody od pondělí do 2500 metrů, takže navzájem o tom mluvíme a konzultujeme to.

Teoretické cestování

Při cestě z naší země omezení na české straně nebudou. Víme, zda nás pustí třeba do Itálie, Francie a dalších zemí?

Cestování do zahraničí je pouze teorie. Nepustí vás. To znamená, v rámci rozvolnění jsme museli de facto i podle platných zákonů teoreticky rozvolnit i cesty do zahraničí, ale prakticky se de facto nedostanete nikam, protože tam nikdo nelétá a do některých zemí vás nepustí. Do Chorvatska vás nepustí, do Rakouska musíte mít negativní test na koronavir. Takže to, co jsme udělali, je hlavně pro obchodní cesty, to znamená, aby naše firmy mohly vysílat techniky do zahraničí, a naopak, aby technici ze zahraničí mohli chodit k nám, aby samozřejmě výroba fungovala. Takže nějaké cesty do zahraničí jsou jen teorie, protože si neumím představit, že někdo z našich si zaplatí test, který stojí, myslím, 2900 korun a půjde na jeden den někde nakoupit do Německa. Ale do Polska to víceméně taky není možné.

Řešíte to nějak se sousedními zeměmi, aby to nebyla jenom ta teorie, ale aby to mohla být i praxe a dostali jsme se tam?

Neřešíme. Ani nechceme. Proč bychom to teď řešili? Musíme nejdřív vrátit do normálního stavu, co se děje v České republice. Takže jsme rozvolnili Českou republiku, takže lidi můžou teď cestovat a potřebujeme tady nastartovat a otevřít obchody a postupně restaurace a tak dále. Tam je jasný harmonogram a samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom nadále byli ohleduplní a naši lidi utráceli peníze hlavně doma, aby pomohli znovu nastartovat obchody a restaurace a živnostníky, které teď z rozpočtu podporujeme. Takže v této chvíli nějaká hromadná turistika je nesmysl, to nefunguje a v této chvíli to není vůbec na stole. Samozřejmě tomu nebráníme, ale jsou tam stanovené jasné podmínky a jen můžu doporučit lidem, aby zůstali v České republice, protože u nás je bezpečno a u nás samozřejmě vir zvládáme v porovnání s jinými zeměmi skvěle.

Je potřeba si taky říct, kolik lidí zemřelo na milion obyvatel. Česká republika má jenom dvacet. I Rakousko má 58 a podívejte se na čísla ostatních zemí. V Itálii zemřelo 423 lidí na milion, ve Španělsku 474, Francii 335, Velké Británii 276 a tak dále. V Belgii zemřelo 560 lidí na milion. U nás 20. Zvládli jsme to skvěle a místo toho, aby všichni byli happy, tak tady probíhá zase nějaká debata, co je špatně. Ale chápu, že média vždycky hledají, co je špatně. Škoda, že i v časech, kdy šlo o životy našich lidí.

Pane premiére, pojďme tedy najít, jaký režim bude platit v obchodech a restauracích.

Neznám detaily, na to je metodika ministerstva zdravotnictví. Původně jsme chtěli uvolňovat prodejny do 200 metrů, ale komunikujeme s podnikateli a firmami. Uvolní se 200 metrů prodejna, neuvolní se ElectroWorld, který má obrovskou prodejnu, ale není tam tolik lidí, kteří nakupují, tak jsme to měnili. A zkrátka jsme to změnili a myslím, že je to pozitivní. Protože de facto hlavní věci se uvolňují do 25. května. Potom nastupují školy, první stupeň škol, a uvidíme, jak se to vyvine, a podle toho budeme postupovat. Ale koordinujeme se hlavně teď s Rakouskem a se Slovenskem, kde v podstatě k tomu přistupují podobně.

Když se dostaneme ke školám, je nějaký prostor pro dřívější návrat žáků na základní a střední školy? Třeba i na druhé stupně?

To je otázka, kterou kladu často epidemiologům a panu (Robertu) Plagovi (ministr školství, ANO - pozn. red.), protože v tom nespatřuji úplně logiku. Ale bylo takto zkrátka rozhodnuto. V jiných státech to dělají podobně. Pokud tam jsou maturity, tak tam je ta možnost. Ale druhý stupeň zatím nemá stejné podmínky jako první stupeň. Uvidíme, jak to dopadne. A budeme to řešit. Vláda to řeší operativně. Můžeme se sejít teďka, když zavelím. Shodou okolností máme vládu v pátek ve 12. Ale kdykoliv. Na začátku si pamatujete, že jsme měli vlády o půlnoci.

Nouzový stav

Kabinet se dohadoval, jestli je nutné prodloužit trvání nouzového stavu. Vy i ministři z ANO jste původně byli proti, nakonec jste se domluvili, že to je nutné. Jakými slovy o tom přesvědčíte sněmovnu, když už minule opozice nechtěla nouzový stav prodlužovat. Jaké použijete argumenty?

Rozhodl to soud, který rozhodl ve zvláštní čas. Nechci to ani komentovat. Takže soud to rozhodl a na základě rozhodnutí soudu teď požádáme sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.

A předpokládáte, že verdikt, který zrušil opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, že povede k lavině soudních sporů proti státu o odškodné a ušlý zisk?

Nevím, nejsem právník. Soud neřekl, že jsme postupovali špatně, soud řekl, že jsme měli postupovat dle jiného zákona nebo v jiných situacích. Ve čtvrtek večer jsme to napravili. Takže jsme vyhověli soudu a v pátek ve 12 předpokládám, že vláda rozhodne, abychom požádali sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do, myslím, 25. května. Ale teď nevím přesné datum. Zkrátka uvidíme, jak se k tomu sněmovna postaví.

Jiné argumenty, než právě toto soudní rozhodnutí, nebudete mít pro opozici k dispozici? Máte nějaké další?

Ale to je dostatečný argument. Máme nezávislý soud, soud takto rozhodl. Na základě toho jsme změnili stanovisko a nouzový stav se tím pádem kryje s posledním datem rozvolňování 25. května pro akce, které jsou známé. To je hlavní argument.

Pokud se ukáže, že opatření byla opravdu vydána v rozporu se zákonem a neuspěje kasační stížnost, kterou podá ministerstvo zdravotnictví, může se ukázat, že to byla něčí vina? Bude někdo muset odejít z vlády?

A proč bychom odcházeli? Čekal bych, že poděkuje veřejnost, že jsme zachránili tisíce životů, vzpomeňte si, jak to bylo v Itálii. Jak tam intubovali lidi na chodbách. Jak se rozhodovali, jestli tenhle zemře, nebo nezemře. Jak skladovali mrtvoly na ledových plochách v Americe. To už všichni zapomněli? To je neuvěřitelné. Proč by někdo odcházel? Čekal bych, paní redaktorko, že nám všichni poděkují. A my jsme makali, od rána do večera. Sedm dní v týdnu. Až do velikonočního pátku...

Pojďme se vrátit…

…udělali jsme maximum, zachránili jsme tisíce životů. A teďka naši kritici. Oni nezvládali řídit tuhle zemi ani v normálních časech. A my jsme zvládli, zkrátka ten vir jsme zatím zvládli. Za to nás všude na světě obdivují. Dávají nás za příklad.

Existuje nějaký odhad, kdy se bude moci chodit venku úplně bez roušky. Nebo se roušky stanou běžnou součástí našich životů?

Neexistuje, to neví nikdo.

‚Na tiskovku půjdu‘

Ještě jedna aktuální věc. Hygienici poslali vládě otevřený dopis s tím, že se jim nelíbí, jak vláda prezentuje jejich práci v souvislosti s chytrou karanténou. A v dopise přímo píší, že za úspěchy boje proti koronaviru stojí hlavně hygienici a epidemiologové. Jak se k tomu dopisu postaví vláda?

O tom dopisu nevím. A kteří hygienici to poslali? Já nevím. Mluvím s nimi každý den, a to mě překvapuje. Nevím, kdo je tam podepsaný. Já o tom nevím. Hygienici. Byl jsem to já, kdo prosadil na vládě, že zdravotní ústavy a krajské hygieny, předtím dostali směšných 13 tisíc v tom prvním rozhodnutí vlády a teď tam bylo asi 13 milionů včetně provozu, a teď dostanou celkově 150 milionů. Všude jsem děkoval hygienikům. Je to samozřejmě jejich zásluha a nechápu, o čem mluvíte.

Mě to překvapuje, protože s nimi mluvím každý týden několikrát. Máme společnou videokonferenci, kde je celý tým chytré karantény, to znamená armáda, pan Hajduk z terénní laboratoře, pan Černý, který má klinické věci, pan Dušek, všichni hygienici, všechny je znám. Komunikuji s nimi. Dokonce se mě ptali, řešil jsem v jejich prospěch nějakou konzultaci ministerstva zdravotnictví. Takže nevím, kdo to píše, ale hygienici na tom samozřejmě mají největší zásluhu. A epidemiologové. Nerozhodovali jsme se podle sebe. Já nejsem epidemiolog, ani hygienik.

Jen to upřesním, byli to hygienici z jižní Moravy, abyste měl bližší informace.

Z jižní Moravy? No já nevím. Myslíte šéfa krajské hygieny? Toho jsem se ptal opakovaně na videokonferencích, jestli už je spokojený z hlediska řešení chytré karantény. Protože na začátku tam byly různé názory na zpracování IT. To mě překvapuje a nemyslím si, že by to pan ředitel neřekl, protože s nimi mluvím otevřeně.

V době mimořádných opatření jste se stáhnul a nevystupoval jste tak často na tiskových konferencích vlády. Proč?

Paní redaktorko, když jsem tam chodil, tak jste řekli, že jsem populista, že stále mám komplex. Když tam nechodím, tak máte zase problém. V pátek na tiskovou konferenci půjdu, když vám tam tak všem chybím. Vystupuji do médií a nemám potřebu stále něco říkat. V neděli večer mám „Čau lidi“, doufám, že se na to koukáte. Normálně tam oslovuji občany. Nemůžu na tiskových konferencích vždycky trávit dvě hodiny. To jsou nekonečné dotazy, které jsme možná i v minulosti zodpověděli xkrát. Takže v tom nehledejte nic nenormálního. Vždycky se domlouváme, kdo na tu tiskovku půjde. Když vám to udělá radost, tak tam v pátek půjdu.