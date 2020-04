Vláda si z nouzového stavu udělala bonboniéru. Tu každý den otevře a něco náhodně vybere, řekl Bartoš

Kabinet postupuje chaoticky, nemá plán, co dělat dál, nezvýšil testování lidí na koronavirus a onemocnění covid-19 a navíc se už třikrát pokusil pandemii zneužít k posílení vlastní moci. To všechno tvrdí předseda opoziční České pirátské strany Ivan Bartoš v Interview Plus. Praha 17:08 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Nouzový stav má jakési opodstatnění. Problém je, že vláda k němu přistupuje jako k bonboniéře, kterou každý den otevře a něco si vybere. A některá opatření jsou opravdu pochybná a sporná,“ říká Bartoš.

Vláda teď prý má v rukou sbíječku, se kterou může zabavit majetek nebo někam posílat studenty. „Sbíječka je užitečný nástroj, ale problém je, když vám neřeknou, co budou sbíjet nebo rozbíjet. Někdy to ani sami nevědí a někdy to dělá dost rámus,“ dodává.

Předseda Pirátů tak trvá na tom, aby byl nouzový stav opodstatněný, a to i jednotlivé kroky, a hlavně by o tom měli být veřejnost a zákonodárci informováni dopředu. Nouzový stav prý ale neznamená, že si kabinet bude dělat, co chce, nebo že by se snad pokusil krizi zneužít k posílení své moci.

Už třikrát...

„Už třikrát jsme zaznamenali, že se děje něco nekalého, dvakrát to byli Piráti, kdo na to upozornil. Ještě v ten stejný den, kdy byl vyhlášen nouzový stav, načetla vláda do svého (pondělního) jednání bod o vyloučení svěřenských fondů z implementace evropské normy pro určení konečných vlastníků firem. Jde o nástroj, jak kontrolovat, že si někdo odlívá peníze z výkonu funkce do své firmy… Podařilo se nám to zastavit, ale jsme na pozoru.“

Následně se měl projednávat podle Bartoše kontroverzní zákon o zpravodajské vojenské rozvědce, která by tak mohla kontrolovat celý náš internet. Poslední případ je pak návrh ministra obrany, který měl v době mimořádného stavu posílit roli vlády na úkor parlamentu. „To jsou všechno velmi kritické momenty,… a děje se tady řada věcí, které nejsou na první pohled vidět.“

Jako příklad uvádí novelu zákona, kterou už včera nazval zákonem o rozpočtové neodpovědnosti. „V tom si vláda na sedm let dopředu upravila způsob čerpání peněz do deficitu, a to bez toho, aby k tomu i někdy v budoucnu potřebovala Národní rozpočtovou radu… To jsou věci, které výrazně ovlivňují naši budoucnost a teď ani nijak nesouvisejí s řešením koronavirové krize.“

Nouzový stav?

Poslanci v úterý schválili i prodloužení nouzového stavu, po mnohahodinové debatě, ale jen do konce dubna. Vláda přitom žádala o přesah až do 11. května. Je tak možné, že se bude muset kvůli dalšímu prodloužení sněmovna znovu sejít. Jak se zachovají Piráti?

„I když už ministrovi zdravotnictví vzhledem k jeho výrokům, podle kterých máme miliony roušek a respirátorů na skladě (ve sněmovně to zaznělo 28. ledna), nevěřím, tak doufám, že se (do té doby) konečně chytí za nos celý Ústřední krizový štáb i vláda… Doufám, že už budou hrát důležitou roli, zkonsolidují se, informace budou jasné, a pak se pojďme bavit,“ odpovídá Bartoš oklikou.

„Když totiž nebudete mít otestováno obyvatelstvo, tak v tom stavu asi budeme muset dál zůstat. Protože my teď nevíme, jaká je situace ve většinové populaci. Sice se spustila chytrá karanténa, což mimo jiné taky není vládní projekt,… přitom se po týdnu dozvíte, že nebyl jediný dotaz na chytrou mapu. Tady se ale už tleskalo, jak to v nějakém pilotním projektu jede někde na Moravě. Neustále slyším: přicházejí testy, chystáme se testovat, budeme testovat, ale reálně je číslo (otestovaných) přece stále stejné.“

Je tady chaos

Opatření na začátku pandemie Bartošovi prý smysl dávala, protože šlo o to, dostat lidi z veřejného prostoru a zamezit exponenciálnímu růstu počtu nakažených, který by vedl k zahlcení zdravotnictví a celého systému.

„Ale předpokládal bych, že se vláda (a štáb) rozhoduje na základě odborných stanovisek, faktů, měření, výsledků. Zatímco my teď jen vidíme, že žádný plán není, dokonce nám (šéf krizového štábu) Jan Hamáček (ČSSD) řekne, že plán má jen ten virus, což je trochu úsměvné. Kroky vlády ale působí chaoticky a jsou matoucí.“

Podařilo se nám zastavit nekontrolovatelné šíření nemoci covid-19. Budeme se brzy moct vracet k normálnímu životu. To řekl ve středu ministr zdravotnictví a jen za pár hodin vyjádřil Hamáček obavy nad masivním uvolňováním vládních opatření, které považuje za předčasné. „Co to je ale brzy? Lidé přece nejsou malé děti… Je tady zmatek, nejistota, vyjádření jsou často protichůdná, a to od hlav, které by měly určovat směr,“ dodává Ivan Bartoš.

Jak by měla chytrá opatření vypadat, nebo proč je tak důležitá pomoc nejen živnostníkům, ale i DPP nebo DPČ? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus Jana Burdy.