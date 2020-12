Blatný: Situace je křehká. Zhoršení skóre systému PES bude v pondělí jedno z hlavních témat vlády

Zhoršení epidemické situace ve skóre PES bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) jedním z hlavních témat, kterými se bude v pondělí zabývat vláda. Rizikové skóre se zhoršilo po třinácti dnech z 57 na 64 bodů, které odpovídají vyššímu stupni rizika. Podle čísel v dalších dnech se rozhodne, co bude dál, uvedl ministr. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula CNN Prima řekl, že zlepšení se nedá očekávat. Praha 14:05 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jak dlouhodobě upozorňuji, situace je křehká, a proto je opravdu důležité dodržovat nastavená opatření. Podle čísel v dalších dnech se rozhodneme, jak dál. V pondělí zasedá vláda a jistě to bude jedno z hlavních témat,“ uvedl ministr.

Podle něj je nárůst daný dvěma faktory, a to mírným nárůstem relativního podílu pozitivních případů a navýšením reprodukčního čísla. „Aktuální hodnota R je rovna 1,02. Navýšení nad jedna je tedy velmi malé, jen dvě setiny. Vydržme a nepolevujme v zodpovědném chování,“ prohlásil ministr.

Dostane-li se index PES do nižšího či vyššího pásma, neznamená to automaticky změnu opatření. Pro zlepšení musí v nižším pásmu zůstat sedm dní, pro zhoršení tři dny. Vždy ale o změně musí rozhodnout vláda. Čtvrtý stupeň se pohybuje v rozmezí od 61 do 75 bodů.

Bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Prymula pro CNN Prima uvedl, že se nedá předpokládat, že by se situace v příštích dnech zlepšila. Vládě se opětovné zpřísnění podle něj bude obtížně lidem vysvětlovat. „Když v lidech vzbudíte naději rozvolněním, těžko se v tak krátké době zase opatření zpřísňují,“ řekl.