Jsme na dně, některé posilovny už neotevřou, varuje prezidentka České komory fitness

Majitelé posiloven a tělocvičen pro rekreační sportovce upozorňují, že jejich sektor krachuje. „Zatím jsme přesáhli půl miliardy ztrát. To je cena, kterou fitness sektor platí za zavřená sportoviště," vypočítává Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 21:37 18. listopadu 2020

Tvrdíte, že ekonomické dopady jsou fatální, jak byste současnou situaci popsala?

Stejně jako ostatní zasažené sektory jsme už ve druhé vlně. Všechny rezervy, které provozovatelé měli před jarní vlnou, jsou většinově vyčerpány. Na jaře se každý pustil do využití volného času, dělaly se revize, malovalo se, uklízelo se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdy se znovu otevřou posilovny a fitness centra? Poslechněte si celý rozhovor s Janou Havrdovou

To vše je dávno hotové a teď ze dne na den přišel druhý lockdown, přestože jsme se snažili nabídnout etapy, jak se dá náš provoz utahovat, aby bylo minimální riziko přenosu. Nebyli jsme nijak vyslyšeni, zavřeli nás v řádu hodin. Teď už není žádná vata, jsme úplně na dně.

Jak budete argumentovat, že právě fitness sektor potřebuje pomoc?

Je tady ryzí praxe, tedy to, jakým způsobem jsou provozovatelé v tuto chvíli kompenzováni. I přes prohlášení našich čelných představitelů, že všechny dotčené sektory budou kompenzovány, reálná pomoc se limitně blíží nule.

Pak tu vnímám další důležitou věc. Vnímáme se jako sektor, který vrací široké populaci pohyb do běžného života. Dnešní doba ukázala, že lidé, kteří trpí nadváhou, obezitou a souvisejícími nemocemi, jsou výrazně víc ohroženi současnou epidemií. Chceme vrátit pohyb do běžného života.

Díváme-li se na novou tabulku PES, kdy byste podle ní teoreticky mohli otevřít?

Pokud se v pondělí celorepublikově podaří přejít do fáze čtyři, pak musíme čekat dalších sedm dnů. Věřím, že v některých regionech bychom mohli být v dalším týdnů schopni otevřít. Je to ale věštění z křišťálové koule. Při nejoptimističtějším scénáři by mělo být možné v nějakém režimu otevřít kolem 30. listopadu.

Jak by podle provozovatelů fitness center mělo vypadat postupné rozvolňování? Jakou pomoc ze strany státu dosud fitness sektor dostal? A kolika tělocvičnám a dalším provozovnám může hrozit krach? Poslechněte si celý rozhovor s Janou Havrdovou.