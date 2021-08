Vývoj české vakcíny má na starosti nová skupina. Zatím není jasné, kdo ji povede a kolik bude stát

Exministr zdravotnictví Petr Arenberger sliboval rozhodnutí do konce června, jeho nástupce Adam Vojtěch (oba za ANO) pak termín posunul o několik týdnů. Verdikt nad vývojem české vakcíny ale i přes sliby zatím nepadl, zjistil iROZHLAS. Osud očkovací látky dostane do rukou nová skupina, kterou resort pomalu tvoří. Zatím však není jasné, jak bude vypadat. „Nedokážu říct, kdo ji povede, jací jsou členové,“ uvedla mluvčí resortu Martina Čovbanová. Praha 11:27 27. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdy vyvine Česko vlastní vakcínu proti koronaviru? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v půlce července sliboval posun v rámci týdnů, přesto zatím ani nevznikla pracovní skupina | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zatímco zahraniční výrobci zásobují svět miliony dávek vakcín proti koronaviru, o pokračování projektu českého očkování, které je ještě v zárodku, stále nepadlo rozhodnutí.

Česká vakcína není žádná hra. Kritizovat umí každý, výrobce existuje, říká garant projektu Petráš Číst článek

Šéf českého zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) sice v polovině července v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvedl, že si vyžádal další materiály a jasnější postoj k celé záležitosti bude mít do několika týdnů. Ani po více než měsíci ovšem nedošel k jednoznačnému závěru a místo konečného verdiktu přenesl zodpovědnost na nově vznikající odbornou pracovní skupinu.

„Bude v širším rámci zabývat potenciálem výzkumu a vývoje imunoterapeutik a tedy i otázkou vývoje vakcín,“ přiblížil funkci nového orgánu pro iROZHLAS.cz.

Zatím ale není jasné, v jakém složení bude tým odborníků působit. Resort podle mluvčí Martiny Čovbanové vybírá, kdo ho povede a kolik bude mít členů. Zatím ale není jasné, jestli za svou práci budou dostávat peníze.

„Momentálně probíhá jednání a ucelení skupiny. Nedokážu teď říct, kdo skupinu povede, jací jsou členové. Určitě se na tom ale bude podílet paní náměstkyně (Martina Koziar) Vašáková v rámci klinické skupiny,“ uvedla.

Virolog Raška: Česká vakcína je k smíchu, Sputniku ‚na blind‘ bych se bál Číst článek

Země třetího světa?

Serveru iROZHLAS se nicméně podařilo zjistit, že se do ní zapojí také Marek Petráš, vakcinolog a garant celého projektu české vakcíny. „V čele asi stát nebudu, ale budu její součástí. Bude tam spousta lidí z vědeckých a lékařských kategorií,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz. Sám vakcinolog o žádném honoráři za účast v týmu neví a ani žádný neočekává.

Petráš ale upozorňuje, že verdikt nad budoucností české očkovací látky bude muset stejně učinit ministr zdravotnictví, respektive celá vláda. To je ale zatím v nedohlednu. „Na jednom sezení to nedokážeme rozhodnout, takových sedánků bude určitě vícero. Vůbec si netroufnu odhadovat jakýkoliv termín,“ připouští.

Českou vakcínu by byl stát ve spolupráci s farmaceutickou společností schopný vyvinout do prvních klinických testů za zhruba osm měsíců, pokud by nenastaly žádné komplikace, míní vakcinolog.

„Potřebnost velkého množství dávek stále je, podívejte se jen na třetí svět a doporučení Světové zdravotnické organizace. Když by naše vakcína vznikla, tak minimálně pro třetí svět bude mít ještě smysl. Nechci ale tvrdit, že vakcínu děláme zejména kvůli třetímu světu“ Marek Petráš (přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy)

Je stále vývoj české vakcíny na místě? Podle Petráše by mohla pomoci například chudším zemím. „Potřebnost velkého množství dávek stále je, podívejte se jen na třetí svět a doporučení Světové zdravotnické organizace. Když by naše vakcína vznikla, tak minimálně pro třetí svět bude mít ještě smysl. Nechci ale tvrdit, že vakcínu děláme zejména kvůli třetímu světu,“ řekl.

‚Je to k smíchu‘

Ministr zdravotnictví měl o pokračování české vakcíny rozhodnout do konce června. Tehdy ale uvedl, že se s projektem musí seznámit, protože je na ministerstvu během svého druhého působení krátce.

Loni v prosinci vývoj zastavil tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný. Jeho rozhodnutí ale na jaře zrušila vláda Andreje Babiše (ANO), která nařídila ve výzkumu pokračovat.

Dosavadní vývoj si zatím ze státní kasy vyžádal přes čtyři miliony korun, setkal se ale se značnou kritikou odborníků. „Je to k smíchu. I když některé lidi kolem toho osobně znám, připadá mi to absolutně k smíchu. Je to plýtvání penězi,“ uvedl například Karel Raška, světoznámý virolog z univerzitní nemocnice Svatého Petra v americkém New Jersey.

Vývoj vakcíny, která měla zachránit Česko před nákazou koronavirem, se pozastavil u testování na myších. Na dalších fázích by se podle Vojtěcha musela podílet některá z farmaceutických společností. „Jsou tu někteří partneři, kteří jsou schopni a projevili zájem se na projektu podílet. Je jasné, že stát není schopen tu vakcínu vyrobit. Tak či tak by zde musel být nějaký partner s výrobním místem,“ uvedl.