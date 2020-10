Daniel Kroupa: Babišovy projevy jsou pro skalní voliče. Jako premiér musí mluvit k celému národu

„Už mě vemte konečně vážně,“ hlásal premiér Andrej Babiš z ANO ve svém nedělním videoprojevu. Podle Daniela Kroupy, filozofa a pedagoga Filozofické fakulty Univerzity Jana evangelisty Purkyně, jsou ale proslovy předsedy vlády spíše pro jeho skalní voliče. Jako premiér musí mluvit k celému národu a získat většinu, dodává v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 13:57 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filozof a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Jana evangelisty Purkyně Daniel Kroupa | Foto: Ladislav Němec/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mohl poslední videoprojev Andreje Babiše zapůsobit na občany. Je to právě něco takového, co je může přimět, aby opatření dodržovali?

Domnívám se, že projevy, které pronáší pan premiér Babiš spatra, jsou přesvědčivé jen pro jeho skalní voliče. Nikoho dalšího už ale nepřesvědčí. Lidé je neberou vážně a někdy se stávají předmětem veřejné zábavy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s filozofem Danielem Kroupou

„Už mě vemte konečně vážně,“ naléhal Andrej Babiš. Co to vypovídá o kreditu vlády, o její akceschopnosti?

Problém, který tato vláda má, je, že několikrát v průběhu epidemie měnila svá stanoviska. Zpočátku apelovala a přijala velmi rychle a účinně opatření. Potom to sami členové vlády včetně pana premiéra bagatelizovali. Na jedné straně vyzýval lidi, aby zůstali o dovolené doma, sám ale jel na Krétu.

Pak před volbami odmítal dělat důležitá opatření. V září, kdy už bylo jasné, že se rozbíhá druhá vlna a že to nemůže skončit jinak než exponenciálním nárůstem, v době, kdy poslanci v Parlamentu požadovali diskusi o covidu, tak hovořil o tom, že je důležitější zahrádkářský zákon. A nyní vystupuje veřejně a na jedné straně apeluje a na druhé straně svaluje veškerou vinu na lidi. Domnívám se, že to samo o sobě účinek mít nebude.

Pokud se nestane zázrak, budeme muset omezení přitvrdit. Už mě vemte vážně, apeluje Babiš Číst článek

Videoprojev vyslal premiér Babiš do světa dva dny poté, co byl jeho ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) zachycen, jak vychází v noci z uzavřené restaurace bez roušky a později oznámil, že rezignuje. Může to rychlé odvolání ministra a jeho nahrazení obnovit důvěru ve vládu?

Ve vládu rozhodně ne. A bojím se, že bude i velký problém získat důvěru pro nového ministra zdravotnictví. Pan Prymula působil rozhodně a kompetentně. S veřejností ale komunikovat moc neuměl, protože používal rozmanité kanály, které někdy nebyly vhodné. A způsob jeho veřejných vyjádření také příliš neúčinkoval. To byla věc, kterou nezvládal. Nicméně těšil se velkému respektu.

Výměna ministra Prymuly měla proběhnout stejně, jako byl vyměněn ministr Adam Vojtěch (za ANO), to znamená v řádu hodin, nyní se to vleče v řádu dnů a nikdo si nemůže být úplně jistý, zda nakonec pan prezident nerozhodne jinak. Obávám se, že těmito kroky vláda důvěru nezíská.

Vládě se dlouhodobě nedaří opatření kolem koronavirové krize smysluplně a srozumitelně komunikovat. Jak je to podle vás možné, když má premiér kolem sebe tým PRistů, který mu už dvakrát vyhrál volby a zajistil ANO dlouho nevídanou podporu 30 procent voličů?

Způsob komunikace pana Babiše je směřován ke skalním voličům. A v tomto ohledu to může působit. Ale jako premiér musí mluvit k celému národu a získat většinu. Když získal 30 procent voličů, tak to znamená, že 70 procent ho nevolilo. Tady má jinou roli než jako předseda politické strany, tady je představitel státu a měl by vystupovat konzistentněji.

Je pro mě nepochopitelné, že když má kolem sebe takové skvělé marketéry, že si nenechá napsat projev k národu a nemá někoho, kdo by udržoval kontinuitu těch vyjádření. Ve chvíli, kdy představitel státu každou chvíli říká opak toho, co říkal před pár dny, tak sebelepší projev nemůže zapůsobit.

83278