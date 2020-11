ONLINE: Žáci 1. a 2. tříd a speciálních škol se vrátí do lavic 18. listopadu. Roušky budou povinné

Žáci prvních a druhých ročníků se do škol vrátí 18. listopadu. Informoval o tom ve středu ministr školství Robert Plaga z ANO. Roušky budou podle něj povinné po celou dobu výuky, ve třídách i společných prostorách. Výuka se obnoví i ve speciálních školách, a to pro všechny ročníky. Video Praha 13:15 11. 11. 2020 (Aktualizováno: 13:44 11. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem rád, že se můžeme navrátit k prezenční výuce, která je tou distanční nenahraditelná,“ řekl ministr školství Robert Plaga.

Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako tomu bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale podle Plagy neměly potkávat.

„Bude ještě větší apel na větrání, a to i během výuky, aby docházelo k obměně vzduchu a omezení šíření nákazy,“ dodal ministr.

V provozu budou i školní jídelny a družiny, ty budou fungovat ve stejném režimu jako třídy. Naopak hudební výchova a tělesná výchova povolena podle Plagy nebude.

Definitivní rozhodnutí

Rozhodnutí o návratu některých žáků do škol se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) již nezmění. „Je to definitivní rozhodnutí,“ konstatoval.

Další otevírání škol bude podle Plagy záležet na epidemickém vývoji. O návratu dalších ročníků pak podle Blatného rozhodne „chování nás všech“.

Laboratoře v Česku v úterý potvrdily 9016 případů nemoci covid-19. Proti pondělí jich bylo zhruba o 3000 více, ale přibližně o 3000 méně než před týdnem. Ministerstvo zdravotnictví ovšem zatím neuvedlo počet provedených testů.

Aktuálně nakažených je 147 084 lidí, většina s lehkým průběhem nemoci. Celkem se od začátku epidemie v Česku nakazilo 429 880 lidí.

