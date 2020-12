‚Strašlivá chyba.‘ Vláda podle oslovených expertů zaspala s kampaní k očkování proti koronaviru

Vláda podle expertů zaspala se spuštěním kampaně k očkování proti covidu-19. Přenechává tak prostor dezinformátorům, kteří se na téma v poslední době zaměřují. Odborníci, se kterými mluvil Radiožurnál, to označují za selhání. O spuštění kampaně rozhodla vláda v říjnu. V médiích se objevil zatím jeden článek z dílny ministerstva, který ale sklidil veřejnou kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) říká, že hlavní kampaň plánuje na únor. Praha 12:02 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda podle expertů zaspala se spuštěním kampaně k očkování proti covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu do Česka dorazilo prvních 9750 dávek očkovací látky proti nákaze covidem-19 a v neděli vakcínu dostali první zdravotníci. Další dávky přijdou po Novém roce. Českým internetem se ale mezitím čím dál masivněji šíří dezinformace přesvědčující veřejnost, že je vakcína nebezpečná. Jejím cílem je od očkování odradit.

„Ten počet dezinformací se nepochybně v posledních týdnech a několika málo měsících výrazně zvýšil. Dominantním tématem je v současnosti právě ten proud proti očkování,“ říká František Vrabel, šéf společnosti Sémantic Visions.

Jako neexistence vodníků

Vrabel zároveň varuje, že tyto dezinformace ovlivňují veřejné mínění, takže jsou velmi nebezpečné. Většina lží navíc podle něj pochází ze serverů, které dlouhodobě zveřejňují dezinformace ve prospěch Ruska.

Zeman vyzval občany, aby se nechali očkovat proti covidu. Práci opozice a médií označil za selhání Číst článek

V posledním týdnu se například českým internetem šířil projev šéfa kroměřížské záchranky Marka Obrtela. Tento známý příslušník české dezinformační scény prohlásil, že očkování mění lidskou DNA. Obrtel na dotaz řekl, že má své tvrzení podložené, ale Radiožurnálu je neprozradí. Jeho projev má desítky tisíc zhlédnutí.

Biochemik Jan Konvalinka vysvětluje, že Obrtelova slova jsou nesmyslná. „Neexistuje způsob, jakým by ta RNA vakcína mohla změnit vaši DNA. Nejde to, neexistuje taková možnost a ta RNA zmizí. Mimochodem, když vás někdo nakazí, tak do sebe dostanete mnohem víc RNA, mnohem škodlivější,“ říká.

Sám Konvalinka ale přiznává, že vědci mohou s podobnými nesmyslnými dezinformacemi soupeřit jen těžko. „Neexistuje vědecký způsob, jak dokázat, že neexistují vodníci,“ dodává s nadsázkou.

@ZdravkoOnline Určitě jste to mysleli dobře. Proč je to tedy špatně? pic.twitter.com/VpUDceGdL9 — Denisa Hejlova (@DenisaHejlova) December 10, 2020

Prezident České lékařské komory Milan Kubek říká, že by se Obrtelovými slovy mohla zabývat i etická komise komory. Zároveň ale zdůrazňuje, že podle něj chyba je i na straně vlády.

Více než 90 procent dezinformačních webů v Česku jedná ve prospěch Ruska, říká analytik Vrabel Číst článek

Těmto dezinformačním aktivitám by měla čelit vysvětlující kampaň vlády zaměřená na objasnění toho, jak očkování funguje, a především toho, že je to jediná možnost, jak vrátit život v Česku do starých kolejí.

„Nám tady chybí nějaká jednoznačná státem zaštítěná informační kampaň, která by lidem vysvětlila, proč je důležité očkování. A právě ta absence přenechává volné pole působnosti nejrůznějším dezinformačním webům. Tady je obrovské selhání státu,“ říká Kubek.

S podobným hodnocením se k němu přidává i již zmiňovaný analytik Vrabel.

„Je to mimořádně nebezpečné a to, že chybí nějaká informační kampaň, která by tomu čelila ze strany státu, je prostě strašlivá chyba,“ hodnotí.

Horká fáze kampaně v únoru

Vláda přitom již na konci října rozhodla, že ministerstvo zdravotnictví má zajistit kampaň v hodnotě až 50 milionů korun. Jenže výběrové řízení na dodavatele kampaně ministerstvo nakonec v půlce prosince zrušilo.

Zadávací podmínky navíc ihned zkritizovali odborníci. „Pokud bude kampaň realizována podle aktuálního zadání, máme silnou obavu, že výsledkem bude nákup nekvalitní služby, což znamená nejen neefektivně vynaložené veřejné prostředky, ale v tomto případě i hazardování se zdravím občanů,“ řekla tehdy Pavla Mudrochová, výkonná ředitelka Asociace Public Relations.

VIDEO: ‚Snad plakali jsme, ale teď chcem žít!‘ Očkování proti covidu propagují verše Jiřího Wolkera Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví se stalo terčem kritiky poté, kdy zadalo novinový inzerát, který má očkování propagovat. Podle mnohých byla ale reklama s injekční stříkačkou a dominujícím nápisem „Vakcína proti covid-19, spolehlivá cesta k běžnému životu. Toto není pravda“ matoucí a kontraproduktivní. Premiér Andrej Babiš označil inzerát za katastrofu.

V neděli začalo v Česku očkování proti covidu-19. Při té příležitosti vláda spustila spot, který má lidi přesvědčit, aby se vakcínám nebránili. Vysílat se bude na třech celoplošných televizích – na Nově, Primě a v České televizi.