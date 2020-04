ONLINE: Plošné testování provázely i hádky a chaos ve frontách. Praha naplnila denní kapacitu za 15 minut

Co zaznívá ve frontě:

- Tady je to horší jak v Hornbachu!

- Já jsem taky těžce nemocná, mě nebudete předbíhat!

- Nevíte, kde je konec fronty?

- Pane, víte, co jsou to dva metry?

U odběrového stanu na Moravském náměstí se vojenská policie, lékaři a medici snaží uklidňovat dav. pic.twitter.com/0eZyHrKLNP