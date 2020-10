Petice ke koronaviru patří mezi nejhloupější texty, tvrdí Kubek. ‚Nedělejme zbytečné testy,‘ říká Šmucler

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler hájil ve vysílání Radiožurnálu petici ohledně koronaviru. V ní devět signatářů mimo jiné žádá, aby vláda přestala děsit lidi. Výzvu ostře kritizoval Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Označil ho za jeden z nejhloupějších textů v současném mediálním prostoru. Oba se střetli v duelu v publicistice. Duel Praha 20:43 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Moderátor: Zmíněnou petici iniciovala lékařka se zaměřením na homeopatii Kateřina Lucká. Proč a za jakých okolností jste se k ní připojil?

Šmucler: Připojil jsem se k ní na cenách Neuron, není bez zajímavosti, že tam byl výkvět české vědy. A diskutovali jsme o této petici. Řada lidí o tom věděla dopředu. Poprosil jsem, aby mi tu petici poslali. Zdá se mi dobrý ten duch, tedy neděsit lidi více, než je nutné. Je to onemocnění, které má smrtnost 1,5 promile podle Světové zdravotnické organizace. Prodělalo to 750 milionů lidí na zeměkouli. Vidíte, že ta čísla jsou trochu irelevantní, která počítáme na internetu. Nepodceňujeme to, chceme zachránit každého jednoho člověka, ale nestačí jen: Ušijte si roušky, a to je celé. Musíme pro lidi dělat víc. Chceme pro ně dělat víc, ne míň. To je myslím nepochopení té věci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Romana Šmuclera a Milana Kubka

Moderátor: Pane Kubku, co říkáte na záměr, který předestřel pan Šmucler, že chtěli, aby se lidé neděsili víc, než je nutné.

Kubek: Smrtnost na covid-19 se pohybuje okolo hranice jednoho procenta. Kdybych to chtěl přirovnat k chřipce, se kterou se často srovnává, tak chřipku u nás ročně prodělá tak milion lidí, tak by to znamenalo, že na chřipku by u nás zemřelo deset tisíc lidí. V průměru ale v souvislosti s chřipkou nám umírá přibližně 500 lidí. Takže je vidět, že koronavirus je asi dvacetkrát závažnější než chřipka. A ta rozhodně není banální onemocnění.

Moderátor: Promiňte, ale to máme jiné informace, než tady byly prezentované.

Kubek: Světová zdravotnická organizace neříká to, co říká pan Šmucler. Vycházím z dat, která jsou publikována v zemích Evropské unie a i z dat, která si ověřujme u nás, a nakonec i ze zkušeností, které mám možnost konzultovat s lékaři, kteří o pacienty s koronavirem pečují.

Vadí mi ale to, že se říká s určitým despektem, že nemoc ohrožuje pouze staré a nemocné. Ostatně ve zmiňované petici, kterou považuji za jeden z nejhloupějších textů, který se v současnosti mediálním prostorem pohybuje, se o tom hovoří…

Moderátor: Prosím, zdržte se těchto komentářů…

Kubek: Ten komentář, ono je to ale důležité. Chtěl bych upozornit všechny mladé a zdravé, že koronavirus zanechává - a nevíme, zda trvale, protože máme možnost sledovat pacienty pouze několik měsíců – následky na plicích a na srdci. Rozhodně to není banální infekce. A zlehčovat protiepidemická opatření je neskutečná hloupost a nezodpovědnost.

‚Rodiče jsou zavření doma‘

Moderátor: Pane Šmuclere, zlehčujete tímto způsobem protiepidemická opatření. A skutečně myslíte, že ta nemoc postihuje, jak píšete v petici, hlavně staré a nemocné?

Šmucler: Ne, my pro ně chceme dělat víc. Třeba tím, že začneme mluvit o vědeckých datech. Lidé se tu vzájemně nactiutrhají a myslím, že to veřejnost zneklidňuje. Jenom k té smrtnosti – 0,67 je multicentrická studie z jara, což je zákon pro nás vědce, pak 2,7 promile jsou Rakušané do léta.

Spor lékařů kvůli koronaviru. ‚Přestaňte děsit lidi,‘ žádají Pirk a další. ‚Raději mlčte,‘ zní z první linie Číst článek

A kdo zná trojčlenku, tak ví, že my udáváme asi 80 tisíc diagnostikovaných, máme necelých 800 mrtvých a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a všichni uvádějí, že testy se chytí sotva jedna desetina. Takže to je přesně jedno promile. Česká republika je na tom velmi dobře a není o čem diskutovat.

Ale k ochraně. Potkávám se s lidmi, kteří jsou v rizikové skupině, ale jsou mladí. Říkám jim: Jsi riziková skupina, proč ti to nikdo neřekl? Proč tě nekontaktovalo ministerstvo zdravotnictví? Měl jsem prosbu a celá ta naše iniciativa je o tom, že neničme 95 procent národa, kterého se to svým způsobem netýká, ale soustřeďme se na to, že zachráníme co nejvíc lidí. Když vidím matematické prognózy, tak 15. 11. může být mrtvých 824 nebo 1059…

Moderátor: Promiňte, ale jakým způsobem ničíme většinu národa? Proč si signatáři petice myslí, že jsou ta opatření drastická?

Šmucler: Myslíme, že částka půl bilionu, o kterou přišel státní rozpočet, bude chybět ve zdravotnictví. Jeden PCR test, který je zbytečný, stojí 1400 korun. To je částka, kterou má zdravotní pojišťovna na celoroční stomatologickou péči. Sto tisíc zbytečných testů je, že do budoucna se může stát, pokud nepřijdou větší peníze od státu, že Olomouc bude bez péče.

Ale zpět k ohroženým. Je to skupina 200 tisíc lidí. Když si někdo sedne k databázi, tak mu vyjedou jména zdravotních pojišťoven, protože si dá dohromady diagnózy. Už je mohl dávno někdo informovat. Tito lidé by přeci měli mít respirátory na předpis. Oni ani nevědí, kde si je mají koupit. Nevědí, že jsou riziková skupina. A pak je spousta starých lidí, kteří teď nežijí běžným životem. Osobní příklad rodiče, kteří jsou teď doma zavření, bojí se vyjít ven, protože je pořád někdo děsí, že budou další opatření, že to je hrozný. A my se snažíme těmto lidem pomoct. Protože lékař má pomáhat.

‚Kde to kdo sebral?‘

Moderátor: Pane Kubku, nemyslíte si, že se nyní vynakládají peníze tam, kde to není úplně nutné? Jak říkal pan Šmucler na zbytečné testy. A naopak se zanedbává ochrana těch nejzranitelnějších?

Kubek: Pan Šmucler se snaží vyvléci z toho textu a odvézt pozornost od textu petice, ale když jste zmínil testy, tak signatáři vyzývají, abychom upustili od povinného testování osob bez příznaků. Ale osoby bez příznaků přeci mohou být buď bezpříznakoví přenašeči, nebo jsou v inkubační době. To znamená, že už jsou infekční, ale ještě o tom neví. A mohou nevědomky nakazit někoho dalšího. Právě z ohrožených skupin. To je přeci nesmysl. Právě naopak všichni říkají, že je třeba testovat, testovat a testovat. Investovat peníze do testů je lepší, než potom někomu vyplácet dávky.

Představa, že pustíme infekci volně a že tady budeme mít statisíce nakažených, desítky tisíc pacientů v nemocnicích a denně nám budou umírat stovky lidí a ekonomika nám bude šlapat, tak taková představa je naprosto nesmyslná. Vedla by pouze k tomu, že se ekonomika živelně zastaví, zkolabuje a to by teprve byla katastrofa. Nemyslím si, že by plošné nošení roušek v uzavřených prostorách někomu škodilo. A v petici se píše: dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví. Nevím, kde to kdo sebral. Například je jasně prokázáno, že plošné nošení roušek na jaře velice rychle ukončilo tu chřipkovou sezonu. Ten text je prostě celý nesmyslný.

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice: Zatím se držíme. Nedostatek remdesiviru není zásadní problém Číst článek

Moderátor: Pane Šmuclere, nemyslíte si, že když by se nedělalo nic nebo by se ta současná opatření ještě nepřitvrdila, že to povede k opaku, než vy chcete? Že to povede spíše k zastavení ekonomiky tím, že se ta nemoc příliš rozšíří, jak říká pan Kubek?

Šmucler: Chci profesionalitu. Nasadil jsem mnohem tvrdší systém, než můj přítel Milan Kubek ve všeobecné medicíně. Všichni zubní lékaři a sestry mají respirátory. Nevíme o nemocném z práce. V nemocnicích jsou lékaři v rouškách. My naopak říkáme, pojďme s tím něco dělat. Stovky tisíc lidí tu nakažení jsou, protože ministerstvo zdravotnictví udává, že v tuto chvíli je asi 30 tisíc aktivně nakažených. A jestli platí to, co říká Harvard, že chytíme jednoho z deseti, tak tu 300 tisíc lidí běhá. Tak to prostě je. Proto musíme dělat ty věci tak, abychom to zvládli.

Co se týče testů, tak v pondělí vydala rakouská infektologická společnost, která navazuje na to, co předtím řekli Američané, že až 90 procent testů je klinicky irelevantních, protože řada lidí je pozitivních po prodělání nemoci. Takže my často do karantény zavřeme malé množství lidí, kteří možná teprve budou infekční, ale obrovské množství již uzdravených lidí. A dejme peníze na ty nemocné. Děkuju.

Moderátor: A rychlá reakce Milana Kubka.

Kubek: Chci jen ukázat, co umí koronavirus. Na tvrdých datech to můžete vidět v New Yorku, kde v průměru z nejrůznějších příčin umírá 1200 až 1500 lidí týdně. V momentě, kdy koronavirus ochromil tamní zdravotnictví, tak na přelomu dubna a května umíralo 6000 až 8000 lidí týdně. A je úplně irelevantní, jestli umírali na koronavirus nebo s koronavirem. Řada z nich zemřela z jiného důvodu, protože zkolabovalo zdravotnictví. A my musíme dělat všechno pro to, aby k něčemu takovému nedošlo. A proto jsem vyzval občany, aby nás zdravotníky v tom nenechali, aby nám pomohli. Aby dodržovali veškerá protiepidemická opatření a doporučení. Aby respektovali ono pravidlo 3R – ruce, roušky, rozestupy a já k tomu ještě dodávám čtvrté R – zdravý rozum. A aby ignorovali nesmyslné rady…

Moderátor: Více času již nemáme, omlouvám se.

Šmucler: Věřte české medicíně a nestrašme se New Yorkem a Itálií. Myslím, že česká medicína to zvládne.