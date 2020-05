Návrat dětí vyléčených z koronaviru do tříd? ‚Školy nemusí přijímat zvláštní opatření,‘ zní z ministerstva

Mladší žáci mohou v Česku po dvouapůlměsíční přestávce kvůli koronaviru opět chodit do škol. Většina z nich onemocnění neprodělala, do lavic ale usedne postupně také více než 500 dětí, které měly s covidem-19 přímou zkušenost. Školy sice kvůli nim nemusejí přijímat žádná zvláštní opatření, přesto mají někteří rodiče obavy. Tito žáci navíc mohou ve škole čelit šikaně. Učitelé by proto měli o koronaviru mluvit otevřeně a bez předsudků. Praha 6:00 31. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základní škola Antonína Čermáka v Praze 6 byla první, kde se začátkem března objevilo podezření, že dvě děti nakažené matky mohou mít také koronavirus. Ženě tehdy vyšel pozitivní test v soukromé laboratoři. Žáci dvou tříd prvního stupně pak skončily v domácí karanténě. Podezření na nákazu koronavirem se nejdříve zdálo negativní, nakonec se ovšem jedno z dětí nakazilo.

Návrat dětí do škol v Praze proběhl bez komplikací. Někde přišlo 80 procent dětí, jinde jen čtvrtina Číst článek

V pondělí se vrátilo s ostatními spolužáky z prvního stupně do třídy. Žádná zvláštní opatření kvůli tomu škola nepřijala. „Zacházíme s ním běžným způsobem jako s ostatními dětmi,“ popsal situaci pro server iROZHLAS.cz ředitel školy Petr Karvánek.

S takovým postupem souhlasí i ministerstvo školství. „Pokud je žák vyléčený, škola nemusí přijímat žádná zvláštní opatření,“ odpověděla na dotaz redakce mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Žáci přinesou při prvním vstupu do školy čestné prohlášení, kde rodič podepíše, že dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění, jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a podobně. Pokud by se tyto příznaky objevily v průběhu další výuky, žák nesmí být ve škole přítomen,“ konstatuje.

Podle ministerstva stačí jen dodržovat postupy v manuálech, které resort školám již dříve poslal. Nakažených bylo ve věku 0 až 14 let podle údajů ministerstva zdravotnictví celkem 551 dětí, žádné z nich nezemřelo.

Reakce rodičů?

Rodiče spolužáků s návratem vyléčených dětí neměli podle Karvánka žádný problém. „Nedošlo k tomu, že by mi volali a ptali se, jestli třeba nebudou nějaká opatření,“ doplňuje ředitel pražské školy.

V menších městech ale může být situace jiná. „Někteří rodiče mají obavy, ředitelé už mi o takovýchto problémech říkali,“ podotýká šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Bylo to takové cvičení. Poučme se z něj, ať obstojíme v dalších pandemiích, radí epidemiolog Maďar Číst článek

„Máme zkušenost, že koronavirus ani nemuselo mít samotné dítě, stačilo, že bylo z rodiny, kde se nákaza vyskytla. A na malém městě už byl problém, že to dítě jde do školy. Objevují se tlaky na to, aby takové dítě do školy nešlo,“ přibližuje.

Pozor na šikanu

Učitelé by pak podle odborníků neměli na vyléčené dítě sami upozorňovat. „Nedělal bych kolem toho žádný rozruch. Bral bych to, jako když se vrátí dítě po spalničkách nebo jiné takové nemoci,“ popisuje pro iROZHLAS.cz dětský psycholog Jaroslav Šturma.

Rodiče podle Černého ani nemusí vědět, že jejich děti mají ve třídě spolužáka vyléčeného z koronaviru. „Nemyslím si z důvodu stigmatizace, že by to měli vědět ostatní děti nebo jejich rodiče, pokud už to nevědí. Pokud je to dítě skutečně vyléčené, tak bych se vyhnul jeho stigmatizaci,“ varuje.

Ve školce v pražském Suchdole je další dítě s covidem-19. Hygienici ji do konce května uzavřeli Číst článek

Pokud ale děti budou mít ke koronaviru jakékoli dotazy, měli by učitelé o nemoci mluvit otevřeně. „Pokud by se to stalo předmětem debaty ve třídě, tak je dobré nic netajit. A je to skvělá příležitost pro zdravotní výchovu, kdy učitelka může mluvit o nemocech nebo děti poučit o očkování,“ radí Šturma.

S tím souhlasí i ředitel Karvánek. „Je lepší otevřená komunikace. Kdyby se na to kdokoli zeptal, tak se o tom bude otevřeně mluvit,“ dodává. Děti vyléčené z koronaviru také mohou čelit posměškům nebo šikaně.

„Učitel by měl věnovat pozornost dětem, které se mohou ve vyšší míře pro nějaký důvod stát terčem šikany,“ upozorňuje Šturma.

Průzkum výuky během pandemie: učitelé zápolí s technologiemi, pro polovinu rodičů je doučování zátěž Číst článek

Na návrat by proto měl dohlížet třeba i školní psycholog nebo alespoň metodik prevence. „Učitel, který je v první linii, by měl být citlivý na známky toho, jak se projevuje, je-li nějaké dítě vystaveno šikaně. A pokud by takový případ nastal, tak školní psycholog může tomu, koho by se to týkalo, poskytnout pomoc,“ popisuje dětský psycholog.

Ve škole na Praze 6 se ale podle Karvánka nic takového neděje. „Děti jsou u třídních učitelek, které jsou po celou dobu téměř bez přestávky s dětmi. Myslím, že to mají plně pod kontrolou,“ ubezpečil ředitel.

Nemocné děti ve školách

Návrat žáků vyléčených z koronaviru do tříd není rizikem, ujišťuje hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal.

Problém vidí spíše v tom, že rodiče mnohdy posílají do škol nemocné děti, aniž by šlo výhradně o covid-19. Učitelé by ale podle něj měli mít možnost označit nemocného žáka za rizikového a poslat ho s rodiči domů nebo k lékaři.

Proč Češi nevěří očkování? ‚Jsou to předsudky intenzivně posilované pavědou,‘ myslí si vědec Číst článek

„Neposílejte dítě do školy, když má příznaky respirační infekce, protože ohrozí učitele nebo děti, které mají třeba problémy s imunitou,“ apeluje epidemiolog na rodiče.

Takovou možnost nyní podle šéfa Asociace ředitelů základních škol učitelé mají.

„Pokud má dítě příznaky ráno, když přichází do školy, tak jsme oprávněni ho do školy nepustit. Pokud se příznaky projeví v době, kdy je dítě ve škole, tak každá škola má mít izolaci nebo marodku, kam ho umístí, dokud si pro něj někdo nepřijede,“ uzavírá Černý.