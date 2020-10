Spadl nám server, nefungoval mi ani e-mail, vysvětloval šéfstatistik Dušek výpadek na koronawebu

Koronavirová data ministerstva zdravotnictví za středu byla ještě ve čtvrtek ráno neúplná. Pravidelně se přitom aktualizují už hodinu po půlnoci. Specializovaný web ministerstva zdravotnictví ke koronaviru ale bojoval s technickou závadou. Dlouho tak nebylo jasné, kolik za středu přibylo nově nakažených. „Spadl nám e-mail, server, všechno,“ popsal pro iROZHLAS.cz ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Praha 10:20 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Červené políčko na specializovaném webu ministerstva zdravotnictví ke koronaviru ukazovalo ve čtvrtek ráno 1080 případů, což by bylo nejméně za posledních deset dní.

Údaje se ale od středečních 18.00 nezměnily. Pravidelně se přitom aktualizují už hodinu po půlnoci následujícího dne. Zároveň na webu viselo upozornění o technické závadě: „Z technických důvodů neproběhla aktualizace dat. Na odstranění této závady pracujeme. Děkujeme za pochopení.“

Středeční čísla nově nakažených koronavirem v Česku jsou přitom každý den sledovaným ukazatelem.

Aktualizovaná data se nakonec na internetové stránce resortu objevila kolem deváté ranní. Nově nakažených je za středu 2932 lidí, což je třetí nejvyšší denní přírůstek od března.

Internetové stránky s čísly o koronaviru v Česku má kromě ministerstva zdravotnictví na starosti Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podle šéfa statistiků Ladislava Duška spadl server s databází ke koronaviru.

„Došlo k výpadku serveru. Není to naše chyba, je to chyba Microsoftu. Spadl nám i e-mail, server, všechno. A nejen nám, ale i celé oblasti, kde servery máme,“ popsal Dušek s tím, že ani jemu ráno nefungoval e-mail. „Podle toho jsem to také poznal,“ dodal.

Šlo podle něj o druhý takový výpadek. „Už jednou nám server havaroval, protože uvolňujeme tak velké množství dat, že to nezvládl. Museli jsme proto tehdy koupit větší,“ upřesnil.

