Češi zachraňují své hospody. Za necelý měsíc si koupili poukázky na ‚někdy příště‘ za sedm milionů

Na 360 tisíc korun za pivo a jídlo „někdy příště“ utratí každý den zákazníci hospod v Česku. Vyslyšeli výzvu „Zachraň svou hospodu“ a kupují si poukázky do svých oblíbených podniků, kam po otevření půjdou na pivo a jídlo. S akcí přišel Český svaz pivovarů a sladoven a zapojili se do ní sládci malých i velkých pivovarů. Praha 9:06 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhas

„Sládci, kteří celý život pracují v pivovaru, jsou bytostně spojení s hospodou. Všichni dobře víme, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá,“ říká vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka, který už si koupil poukázky a ví, kde a jak je vyčerpá. „Znám se ředitelem Fakultní nemocnice v Plzni, oni mi poradí zdravotníky z první linie a tak to doufám s nimi propiju.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O akci Zachraň svou hospodu natáčel Ľubomír Smatana

Berka vyzval své kolegy z branže, aby také podpořili svoji hospodu a nemusel je ani přemlouvat. Sládek ze Staropramenu Libor Vávra už si také vouchery koupil, ale ani je neplánuje využít.

„Já je klidně nechám propadnout. Mile mě překvapil zájem, kolik hospod je zapojených, na druhou stranu mě překvapuje, kolik hospod zůstává stranou. Pro nás sládky je podpora hospod profesní čest. Já nechci používat žádná silná slova, ale pivo je náš osud. Naše životy jsou s ním po desetiletí spojené.“

Pivo si ctí i v Českých Budějovicích, obchodní sládek Budvaru Aleš Dvořák už si několik poukázek do různých hospod koupil a vyzývá k tomu i zaměstnance. „My jako národní pivovar bychom měli podporovat hospody a vaření piva, aby to nekrachlo a nezměnilo to ani směr. Dlouhá tradice nás zavazuje. Takže proto agitujeme všude,“ říká Dvořák, který si koupil poukázky do svých oblíbených podniků v Českých Budějovicích.

Sedm milionů korun

Akci „Zachraň svou hospodu“ rozjel Český svaz pivovarů a sladoven a zatím je na webu zachranhospodu.cz registrování zhruba 2,5 tisíce podniků, což je asi osmina provozoven. Mezi nimi třeba plzeňský Švejk. Jeho spolumajitel Radek Sochor ml. považuje příspěvky štamgastů za symbolické, je to ale podle něj vzpruha. „Jsme za to rádi, na druhou stranu ekonomicky to nic závratného není.“

Hospody na plný provoz hned nenavážou. Stát by měl pomoci, říká Berka z Plzeňského Prazdroje Číst článek

Hospoda prodává pivo z okénka, rozváží individuálním zákazníkům a třeba číšníky a kuchaře poslala pracovat na zemědělskou farmu, která patří stejným majitelům. „Kluci tady štípou dříví, staví ohrady, pomáhají mi rodit krávy, dělám z nich univerzální chlapy,“ směje se Radek Sochor st. A věří v lepší časy.

Akci Zachraň svou hospodu považuje za úspěšnou akci Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

„Zatím zákazníci utratili za poukázky sedm milionů korun a začali jsme s tím na začátku dubna,“ upřesňuje.