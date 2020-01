Česko představí opatření proti koronaviru. Letiště v Praze postaví k terminálům informační cedule

Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli na svém facebooku ujistil, že úřady dělají v souvislosti s novým koronavirem maximum pro bezpečnost obyvatel Česka.

Pražské letiště umístí odpoledne na terminály informační cedule s popisem, co mají lidé dělat, když přiletí ze zasažené oblasti a pocítí známky onemocnění.

Kvůli koronaviru se v pondělí sejde Bezpečnostní rada státu, potvrdil Radiožurnálu Babiš. Praha 14:49 26. ledna 2020

„Od nedělního odpoledne budou cestujícím k dispozici na obou terminálech 1 a 2 informační edukační cedule, které budou cestující informovat o tom, co mají dělat v případě, že by přiletěli z oblasti postižené koronavirem a sledovali by na sobě jakékoli známky respiračního onemocnění,“ popsal pro server iROZHLAS.cz mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň.

„Takoví cestující by okamžitě měli vyhledat lékařskou pomoc, například stálou lékařskou službu na letišti Praha a neměli by se vystavovat přítomnosti jiných osob,“ doplnil s tím, že cedule budou ve třech světových jazycích.

Premiér Andrej Babiš pak na facebooku informoval, že pražské letiště už provádí určitý vstupní screening. „Je kontrolováno, zda někdo z cestujících vykazuje příznaky respiračního onemocnění,“ napsal předseda vlády.

Podle Pacvoně nejde o mimořádné opatření v souvislosti s koronavirem, ale o běžný postup na pražském letišti.

„Provádíme namátkový screening cestujících. Vytipováváme si cestující, kteří by mohli být nemocní, a u těch provádíme namátkově screening,“ upřesnil.

Zvýšená pozornost

„Každý zaměstnanec letiště je v tuto chvíli instruován k tomu, aby ve chvíli, kdy zaznamená cestujícího, který nějakým způsobem může vykazovat známky respiračního onemocnění, tak aby ho oslovil a zajistil u něj screening. To znamená, doptal se ho, z jaké oblasti letí a jestli na sobě nepociťuje nějaké onemocnění nebo příznaky,“ přiblížil Pacvoň s tím, že zaměstnanci teď případným příznakům nemoci u cestujících věnují zvýšenou pozornost.

Premiér také uvedl, že na letišti jsou připraveni jak zdravotníci, tak i stálá lékařská a hasičská služba. To je podle Pacvoně rovněž standardní opatření.

Letiště je podle premiéra v rámci preventivních opatření v plné součinnosti s hygienou, pohotovostní postupy má přesně nastavené a připravené. „Zatím k tomu nedošlo, ale v případě, že vznikne podezření na nákazu na palubě letadla u konkrétního cestujícího, letiště okamžitě spouští procesy podle pohotovostního plánu,“ informoval předseda vlády.

Možná opatření kvůli šíření nakažlivé choroby může zavést letiště na podnět pražské hygienické stanice.

Případná opatření představí v neděli odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO nebo hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

V Číně už koronaviru podlehlo 56 lidí, nakažených je přes 2000. Pacienti jsou hlášeni nejen v Číně, ale i v jiných zemích. První nemocnou s podezřením na koronavirus v neděli oznámilo také Rakousko.