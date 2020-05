ONLINE: Hamáček chce otevřít hranice s Německem a Rakouskem. Test na covid-19 bude dál povinný

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pondělí vládě navrhne otevření všech hraničních přechodů s Rakouskem a Německem. Uvedl to na twitteru. Původně hovořil o tom, že bude od úterý možné překročit hranice na více přechodech. Kontroly budou pouze namátkové, nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Česko původně počítalo s plošnými kontrolami na hranicích do 13. června. Sledujeme online Praha 12:09 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnes vládě navrhnu otevření všech hraničních přechodů s Rakouskem a Německem. Můj tým ráno jednal s rakouskými a německými kolegy, aby podmínky byly podobné. Nově budou kontroly probíhat pouze namátkově. Povinnost negativního testu na covid-19 do České republiky se nemění, stejně jako do Rakouska,“ uvedl Hamáček.

Další uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, kdy by Česko upustilo od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Mluvil o tom minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Mezi nerizikovými státy by podle něj byly například Rakousko, Slovensko či Chorvatsko, Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) později hovořil také o Řecku a Bulharsku.

Petříček minulý týden po videokonferenci se slovenským a rakouským protějškem také uvedl, že s Rakouskem panuje shoda na tom, že by se mohly hranice mezi zeměmi do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény.

Slovensku Češi nabídli podobný model, bude se o tom ale dále jednat. K jednání chtějí ministři přizvat také Maďarsko, které by rovněž mohlo otevřít hranice s Rakouskem a Slovenskem ve stejném termínu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely k volnému cestování současně 15. června.

Podle dat Policie ČR, která zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1 552 000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1 637 000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14 tisíc osobám a příjezd do Česka 24 tisíc lidem.