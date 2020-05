Proti koronaviru se umíme bránit lokálně, nemusíme brzdit celé Česko, řekl ve speciálu Radiožurnálu Dušek

Lokální opatření umí šíření koronaviru zastavit, ve středečním speciálu Radiožurnálu to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Právě lokální opatření jako chytrá karanténa mají nahradit ta celoplošná. Nejhorší situace je nyní v Chebu, kde se nakazily pacienti a zaměstnanci nemocnice. Pokud bychom ohniska podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO neuhasili, tak by se nemoc mohla šířit i do celého Česka. Praha 14:42 6. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lokální opatření umí šíření koronaviru zastavit. „Díky tomuto systému se umíme lokálně bránit a nemusíme celou zemi brzdit,“ řekl ve speciálu Radiožurnálu z ministerstva zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Taková opatření jsou nyní například v Chebu, kde se v tamní nemocnici nakazilo 87 pacientů a zaměstnanců. Během úterý tam má začít testování všech pracovníků a případně jejich rodin. V minulosti byla přijata také v Litovli, Uničově a Července - obcích, které byly na začátku epidemie na dva týdny uzavřeny kvůli vysokému výskytu nakažených.

„Epidemie bude doutnat v populaci a uvidíme, jak se ta situace během podzimu vyvine. Studie ukazují, že plošná opatření jsou mimořádně účinná, ale musí skončit. A budou následovat opatření lokálního charakteru,“ uvedl ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Marián Hajdúch.

„Známe situaci v Uničově, na Litovelsku a okolí, v té uzavřené oblasti, která byla dva týdny v karanténě. Viděli jsme, že takové opatření je nesmírně účinné. Hrozilo masové šíření, uzavřením té oblasti se tato věc zastavila. Máme historický důkaz toho, že na lokální úrovni může chytrá karanténa fungovat,“ dodal.

Koronavirus jako potvůrka

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ale uvedl, že musíme být stále obezřetní. „Imunizace v širší společnosti neproběhla. Můžeme být náchylnější, pokud by došlo k ohnisku, které by se rozšířilo, tak nemoc se může šířit poměrně rychle a masivně. Proto musíme být stále obezřetní,“ apeloval.

„Není to o tom, že chceme brzdit rozvolnění plošných opatření, protože z hlediska epidemiologické situace tomu nic nebrání, ale máme tady znaky lokálních ohnisek, kde víme, že se nemoc může šířit a musíme na to být připraveni,“ vysvětloval Vojtěch.

„Pokud bychom tato lokální ohniska včas neuhasili, tak by se nemoc mohla výrazně šířit do celého regionu nebo České republiky,“ dodal ministr zdravotnictví s tím, že na harmonogram rozvolňování opatření nebudou mít předběžné výsledky studie kolektivní imunity žádný vliv.

Podle Duška jsou zdravotníci schopni ohniska odhalit téměř bezprostředně. Mohou tak dostat varovný signál před rizikem, že se blíží nějaké vzplanutí infekce. „Vždycky se ta potvůrka dostává před nás, protože je tam inkubační doba, takže měříme to, co už proběhlo,“ poznamenal Dušek.

A může přijít další vlna šíření? „Nemůžeme říct, jestli bude druhá nebo třetí vlna, protože informace o viru jsou zatím fragmentární,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Alexi Šedo. „Opatření musíme rozvolňovat, ale rozvolňovat racionálně,“ doporučil. „Další vlna být jistě může, má to svou biologickou logiku, ale s opatrným optimismem bych řekl, že i tato studie pomohla k tomu, že na ni budeme lépe připraveni,“ doplnil.

O rouškách

„Nyní, kdy probíhají rozvolňovací vlny a dochází k většímu kontaktu mezi lidmi, tak jsou roušky potřeba. Téma roušek chceme otevřít v červnu,“ odpověděl Adam Vojtěch na dotaz, kdy by lidé mohli chodit bez roušek.

Roušky by v budoucnu mohli nosit lidé například jen v oblastech šíření nákazy. „Pokud by bylo masivní ohnisko, tak si dokážu představit, že by byla povinnost nosit ochranu dýchacích cest,“ dodal.

Nosit by se také mohly třeba jen na vybraných místech. „Pokud skutečně budou čísla stejně dobrá jako doposud, tak není potřeba držet povinnost plošného nošení roušek, a můžeme přejít na jiný mechanismus, třeba i ve smyslu povinnosti nosit roušky jen v obchodech a MHD,“ popsal.

