Ideální by bylo otevřít hranice pětice zemí naráz 15. června, prohlásil Babiš po jednání V4 s Merkelovou

Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června. Novinářům to řekl po úterním jednání prostřednictvím videokonference s premiéry zemí visegrádské čtyřky a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Cestovat by se podle něj mělo mezi těmito zeměmi volně jako před koronavirovou epidemií. Detaily podle něj ještě nejsou domluvené.

