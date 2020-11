Některé kostely se ocitly v paradoxní situaci: uvolnění opatření může snížit počty věřících na bohoslužbách

Od čtvrtka přejde Česká republika v systému PES ze čtvrtého na třetí stupeň, oznámil v neděli ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nová opatření se dotknou také účasti lidí na bohoslužbách, které budou omezeny kapacitou kostela. Tato informace ale znepokojila zástupce některých církví. Jejich modlitebny jsou totiž často malé a při omezení jeden člověk na 15 metrů čtverečných se do nich nevejde ani dvacet lidí, jako dosud ve stupni čtyři. Praha 13:46 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Víceméně všechny naše kostely jsou menší, velké evangelické katedrály jsou poměrně řídké,“ říká právník Českobratrské církve evangelické a jako příklad dává menší kostel ve Velké Lhotě na Valašsku (na snímku) | Foto: Tedmek | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0,©

Až do čtvrtka se podle čtvrtého stupně systému PES může účastnit bohoslužeb až 20 lidí. Ve čtvrtek by se to ale mělo změnit. „Bohoslužby jsou omezeny kapacitou kostela nebo jiného místa,“ řekl v neděli na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví s tím, že nově se ve stupni tři bude řídit počet lidí stejně jako v obchodech a bude se odvíjet podle plochy - tedy jeden člověk na 15 metrů čtverečních.

Tato informace zaskočila některé církve. „Může to některé naše menší modlitebny zasáhnout negativně, protože v některých případech to může být méně než dvacet, tedy méně než dosud,“ popsal pro server iROZHLAS.cz Adam Csukás, právník Českobratrské církve evangelické, která je považována za největší protestantskou církev v České republice a tedy druhou největší po katolické.

Jako příklad uvedl kostel ve Velké Lhotě na Valašsku: „Víceméně všechny naše kostely jsou menší, velké evangelické katedrály jsou poměrně řídké. Může se to dotknout značné části našich kostelů.“ Podle Csukáse o změně jednala vláda s katolickou Českou biskupskou konferencí.

Zatím ale není zcela jasné, jaké opatření bude od čtvrtka platit. Systém PES totiž stále uvádí, že od třetího stupně bude počet lidí na bohoslužbě omezen na 30. „Vůbec nevíme, jak to bude. Od včerejška sledujeme pravidelně internetové stránky, kde se ta opatření zveřejňují a zatím to zveřejněno nebylo,“ dodal v pondělí Csukás.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová na dotaz redakce uvedla, že jasno by mělo být ještě během pondělí. „Veškerá opatření v souvislosti s přechodem do 3. stupně pohotovosti schválí finálně vláda dnes,“ informovala server iROZHLAS.cz.