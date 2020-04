Prymula: Chytrá karanténa začíná v pátek. Když dáte souhlas, vzpomínková mapa zmizí do šesti hodin

Už v pátek 1. května by měla naostro fungovat chytrá karanténa. Systém, který má omezit šíření nemoci covid-19 pomocí rychlého mapování kontaktů nemocného a následné izolace těch, kteří se od něj mohli nakazit. Pomáhat by měla data mobilních operátorů nebo bank, i když u nich to tak jasné pořád není. V pořadu Dnešní Plus to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Praha 18:05 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Ladislav Křivan | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Celý systém ještě doplňujeme různými smluvními vztahy. Byly tady pochybnosti, do jaké míry mají být sdílena bankovní data. Ale i jen na základě dat (mobilních) operátorů jde vzpomínková mapa vytvořit taky,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Jana Bumby s Romanem Prymulou na Plusu

Je prý čistě na libovůli každého, jestli souhlas dá, nebo ne. „Když nedá, tak mapa nevznikne a kontakty se zjišťují jen na základě pohovoru… Souhlas tam být musí, jinak se mapa vůbec nevygeneruje. Funkční je pouze na šest hodin, pak je zničena.“

Až dosud prý většina lidí souhlas dala. „Obavy těch, co ho nedali, byly z toho, že se v době omezeného pohybu vyskytovali někde, kde být neměli. Obávali se tak, že by za to mohli být sankcionováni. O tom to ale není. My potřebujeme jen jejich kontakty, abychom je byli schopni izolovat.“

Čtyři rozhovory

Proti současnému pohovoru s epidemiologem je chytrý systém odlišný hned ve dvou směrech.

Marián Hajdúch: Chytrá karanténa není jednoduchý projekt. Věřím, že se rozjede do konce dubna Číst článek

„Elektronický systém Daktela (tedy software pro kontaktní centra s nahráváním hovorů a statistikami), do kterého epidemiolog zaznamenává údaje z pohovoru, má hned čtyři rozhovory. První dva jsou klíčové pro to, abychom zjistili, jaké kontakty nemocný měl. Abychom je byli schopni efektivně zjistit, využíváme vzpomínkové mapy. Ty ale vzniknou jen tak, že dá souhlas. Pak operátor vyjede místa, kde se v posledních pěti dnech na minimálně 15 minut zastavil a která se mu na mapě zobrazí jako terčíky. Při pohovoru se ptáme, co jste tam dělal a jestli jste se nepotkal s někým, kdo by mohl být rizikový kontakt. Takto vlastně doplňujeme klasické epidemiologické šetření,“ vysvětluje Prymula.

Zachytíme čtyři ze šesti

Nešlo by to jen tak, že člověk řekne, s kým se viděl? „To je problém ve chvíli, kdy vám kontakt popíše, ale nezná na něj telefon apod. Nezřídka se stane, že ho nejsme schopni vyhledat. To se stává hlavně v MHD… V chytré karanténě je tzv. záchytnost zhruba čtyř (kontaktů) ze šesti.“

„V tuto chvíli už chytrá karanténa funguje ve 12 krajích (ze 14) , zbývá Pardubický a Královéhradecký kraj. A od 1. května jsme schopni začít naplno.“ Roman Prymula

V mapě ale podle Prymuly nejsou žádné osobní údaje, jen zastávky člověka, kde se dá zjistit, na jaké trajektorii se pohyboval v posledních dnech.

„Rozvolňujeme řadu poměrně přísných opatření, lidé začínají víc chodit do práce a mít další aktivity, otevírají se obchodní centra a oproti tomu tady musí být systém, jak zjistit pozitivní případy. Virus ale nezmizel, a tak abychom se vyhnuli vyššímu nárůstu nemocných, musíme je umět efektivně zachytit.“

Protesty epidemiologů?

Jak se dívá na protesty 60 epidemiologů nebo hygieniků, kteří napsali otevřený dopis vládě a poslancům? Opatření podle nich funguje v situaci, kdy přibývají stovky nemocných. Při nízkých počtech je podle jejich mínění systém málo efektivní.

Svým způsobem prý pravdu mají, protože pokud teď máme jen pár případů, tak to stačí dělat klasickým postupem. „Teď se ale snažíme připravit na takzvanou druhou vlnu. Pokud dojde znovu k nárůstu (nemocných), tak to už stejným způsobem zvládnout nejde.“

Sám prý s některými hygieniky a epidemiology na místě mluvil. „Brali úkorně to, že je někteří lidé napadali s tím, že používají nějaké absolventní metody, což není pravda. Stejně se tady šetří léta a efektivní to je. (Ten dopis) je spíš jejich obrana proti útokům, které tady i masmediálně byly,“ dodává Roman Prymula.

Víc si poslechněte v audiozáznamu rozhovoru Jana Bumby.