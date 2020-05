ONLINE: Osm milionů respirátorů a 60 milionů roušek. Z Číny vyjede vlak s poslední dodávkou pro Česko

Krátce před polovinou června by měl do Česka dojet vlak s poslední dodávkou ochranných pomůcek, které v době nouzového stavu pro ochranu před šířením koronaviru nakoupilo ministerstvo vnitra v Číně. Po týdenním zdržení oproti původním plánům by měl v sobotu vlak vyjet z čínského města Si-an. Odklad odjezdu podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyplynul z hlubších celních kontrol, které Čína zavedla po problémech s certifikací zboží.

Praha 8:09 30. května 2020