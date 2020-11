ONLINE: Podíl pozitivních testů byl ve středu nejvyšší od března. Ve čtvrtek zatím odhalily 6588 nakažených

Podíl pozitivních testů na koronavirus byl ve středu 34,85 procenta, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Laboratoře provedly celkem 45 122 testů a odhalily 15 727 případů nákazy. Byl to nejvyšší nárůst za jeden den. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek do 18.00 přibylo v Česku 6588 nakažených, proti středě je to za stejnou dobu pokles zhruba o 700 případů.

