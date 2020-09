‚Mívají víc infekcí naráz.‘ Čtvrtina hospitalizovaných s covidem je ve vážném stavu, ukazují data

Pětadvacet českých nemocnic pečuje o více než 230 pacientů, kteří jsou pozitivní s covidem-19. Ve vážném stavu bylo ke středečnímu dni přes 60 z nich. Šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek hodnotí aktuální stav zatím jako mírný nárůst. Nejvytíženější je Praha, kde jsou ale nemocní rozděleni do šesti nemocnic. Ukazuje to analýza novinářek serveru iROZHLAS.cz, které sestavily mapu hospitalizovaných pacientů. mapa Praha 5:30 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Praha je spádovou oblastí pro celý Středočeský kraj, podle mluvčí Středočeské hygienické stanice jsou ale na příjem pacientů připraveny také nemocnice na Kladně, v Kolíně či Příbrami. Jihomoravský kraj se mimo krajské město Brno potýká s lokálním ohniskem na Hodonínsku, o pacienty v kraji ale momentálně pečují jen tři zařízení – dvě brněnské nemocnice a nemocnice Kyjov.

„Pozorujeme mírný nárůst hospitalizací. Může jít o hospitalizace preventivní, vyvolané dílčími příznaky, nebo může jít i o řešení problémů nesouvisejících s koronavirem. To ale nejde v dostatečném detailu a spolehlivosti sbírat v reálném čase, takže budeme muset vyčkat na zpětné detailní vyhodnocení,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz šéf statistiků Ladislav Dušek.

Podle něj se péče o pacienty hodnotí až zpětně, a proto nelze říci, zda jsou u hospitalizovaných komplikace spojené s koronavirem jediným důvodem jejich zhoršeného zdravotního stavu.

Také lékaři, které server iROZHLAS.cz při sestavování přehledu hospitalizovaných oslovil, se shodují, že jde v mnoha případech o pacienty polymorbidní, tedy trpící více nemocemi, často chronickými.

„Pacienti mívají více infekcí naráz. Tím nechci říct, že to musí být nutně respirační infekce, ale ten pacient může buď do svého chronického onemocnění dostat koronavirus, nebo do nějaké jiné nemoci,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz MUDr. Dušan Pícha z infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Podle něj ale kapacity Bulovky, která se v začátcích pandemie stala hlavním místem péče o nemocné, prozatím stačí. Statistici odhadují celkovou kapacitu lůžek v Česku na 4000, z toho na jednotkách intenzivní péče na 1700. Středeční vytíženost byla tedy okolo šesti procent.

Lůžek je dostatek

Jarní fáze pandemie byla pro zdravotníky doposud nejnáročnější, Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který koronavirus mapuje už sedmý měsíc, v dubnu evidoval přes 400 hospitalizovaných pacientů, ve vážném stavu byla zhruba čtvrtina z nich. Aktuálně nemocných tehdy bylo lehce pod pět tisíc.

Nyní, kdy tuzemsko překročilo hranici tisíci nových případů za jediný den, je počet hospitalizovaných o něco nižší. Podle epidemiologů se změnila skladba nakažených, které nyní tvoří spíše mladší a bezpříznakoví nakažení. Odlišná je ale také strategie některých krajů, jak pacienty do nemocnic rozdělovat.

„Odděluje se část těch pacientů, kteří nemají těžké klinické příznaky, a část těch náchylnějších k onemocnění je izolovaná doma. Taky se s koronavirem naučila lékařská i občanská komunita trochu žít, takže se pacienti více oddělují už v počátcích,“ dodává Pícha z infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Objevují se ale i případy, kdy pacienty v nemocnicích léčí na podezření z koronaviru, testy ale mají negativní. „Za celou dobu epidemie jsme měli v hospitalizaci přes 800 pacientů v souvislosti s covidem-19, z toho jen přes 220 mělo pozitivní test. Ostatní byli v podezření, které se později vyvrátilo,“ popisuje situaci tisková mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

Testuje se individuálně

Právě v Moravskoslezském kraji byla situace okolo koronaviru dlouho přetrvávající, Fakultní nemocnice v Ostravě proto až do 2.září plošně testovala všechny nově hospitalizované pacienty. Podobná nařízení jsou v gesci krajských hygienických stanic. Ne všechna zařízení proto nově příchozí pacienty na covid-19 testují.

„Je to individuální. Jsou lidé, u kterých zjistíme koronavirus až ve chvíli, kdy jsou hospitalizováni,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Vlastimil Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Podle šéfa statistiků Duška se ale jedná o mimořádné případy. „Pokud by při testování docházelo k odhalení většího množství pozitivních osob až při hospitalizaci, náš systém by to viděl,“ říká.

Mluvčí Karlovarské krajské nemocnice ale upozorňuje na případy, kdy se koronavirem nakazili záchranáři při resuscitaci pacientky. „V tu chvíli hraje primární roli záchrana lidského života a teprve následně se řeší všechno ostatní. Při resuscitaci došlo k infikování několika zaměstnanců nemocnice, protože v danou chvíli není důležité, jestli máte ochranné pomůcky, ale primární je záchrana člověka,“ dodává Podracký.

Nejhorší Praha

Počty hospitalizovaných v jednotlivých krajích kopírují mapu lokálních ohnisek. Vůbec nejvytíženější tak jsou pražské nemocnice, nejvíce pacientů zůstává na Bulovce, která hospitalizuje 19 pacientů, z toho pět na jednotkách intenzivní péče se zavedenou plicní ventilací. Pacienty ale přijímají téměř všechny nemocnice v hlavním městě.

Fakultní nemocnice Motol má 12 nemocných s pozitivním nálezem. U 10 hospitalizovaných je stav velmi dobrý, dva nemocní jsou z jiné příčiny na umělé plicní ventilaci, koronavirus byl u nich zjištěn jako jeden z nálezů. Přijímání pacientů z preventivních důvodů, jak uvedl šéf statistiků, ale odmítají.

Roušky se vracejí V celém Česku se od čtvrtka musí nosit roušky na úřadech, v obchodech, firmách, kancelářích i ve všech dalších vnitřních prostorách. Nejhorší je situace v hlavním městě.

„Nemocnice je od slova nemoc, z podstaty věci do nemocnice se přijímají nemocní, kteří potřebují léčit. Preventivní přijímání lidí bez příznaků je nesmysl, který zbytečně zatěžuje zdravotnický systém,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz MUDr. Tomáš Vymazal, přednosta Fakultní nemocnice Motol.

Naopak Nemocnice na Františku v jarní fázi pandemie takové pacienty přijímala. „Byli to pacienti z domova důchodců, ale ne že by to byli pacienti, kteří sem přišli na nějaké ošetření nebo s nějakým zdravotním problémem a my jsme zjistili, že mají koronavirus a nechali jsme si je tady. Takový případ jsme tedy zatím neměli,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz tisková mluvčí nemocnice Lucie Krausová.