Ve středu přibylo 2757 nových případů nákazy koronavirem. Je to méně než předchozí dny

Ve středu v Česku přibylo 2757 potvrzených případů nákazy koronavirem, o 774 víc než před týdnem. Je to ale méně než tento týden v pondělí a úterý. Roste počet lidí, kteří jsou s covidem-19 v nemocnicích. Nyní je to 664 lidí, z toho 27 je ve vážném stavu. Před týdnem bylo s covidem hospitalizováno o 238 lidí méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Praha 9:24 21. července 2022