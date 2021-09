Za sváteční úterý přibylo v Česku 470 nakažených covidem. Testů bylo oproti pondělí výrazně méně

Péče o pacienty s covidem dala mladým lékařům zkušenosti. Nyní ji mohou započítat do praxe

Čas, který mladí lékaři strávili na covidáriích, by se jim měl promítnout i do vzdělávání. Polovinu doby si totiž budou moct započítat do povinné odborné praxe.